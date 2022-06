Palio delle Zattere a Valstagna: la sfida sul Brenta tra le contrade

Riparte la sfida tra le 9 contrade di Valstagna. Il 36º Palio delle Zattere ritorna il 24 Luglio 2022 alle ore 14,30. Il Palio delle Zattere, è una manifestazione culturale e agonistica, unica al mondo. Le zattere delle Nove Contrade di Valstagna, si sfidano in una gara mozzafiato, scendendo per un percorso lungo 3Km sul fiume Brenta. Partendo da San Gaetano in simultanea, gli abili zattieri devono affrontare le insidiose rapidi e delle prove intermedie di forza e abilità, per poi arrivare al traguardo al "Ponte di Rialto"

La Storia:

Il Palio delle Zattere, organizzato dal Comitato Palio della "Pro Loco di Valstagna", ricorda le origini della Valbrenta legata alla fiorente economia del legname con la Serenissima Repubblica di Venezia dagli inizi del 1200 al 1797.

I tronchi tagliati dai boschi dell'Altopiano dei Sette Comuni, venivano tirati a valle lungo la Calà del Sasso, fino a Valstagna allora porto fluviale di Brenta, per poi essere legati in Zattere e condotti sul fiume fino all'Arsenale navale di Venezia.

Il Palio delle Zattere, vuole ricordare anche lo stretto legame fra gli abitanti delle contrade di Valstagna e il fiume Brenta, in particolare le due piene che seminarono distruzione: il "Brentanon" del 31 Luglio 1851 e la più recente alluvione del 4 Novembre 1966,

Per questo suo valore Storico, Valstagna é oggi riconosciuta al livello internazionale come "Paese delle Zattere".

Foto di copertina di Noemi Pellin.