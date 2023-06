L’idea di una corsa con i ”carri”, allora denominata ”Caretera Marostegana” nacque negli anni del dopoguerra (1956) all’interno del ”circolo universitario” marosticense con una proposta goliardica. Si ricostruì la storia, che vide la sfida tra i più famosi condottieri del contado marosticano nel guidare, a velocità pazzesca un carro militare nel percorso, tutto in discesa, attraverso la valletta di Roveredo, intercorrente fra ”El Casteo de Sora” (m. 224 s.l.m.) e ”El Casteo da Basso” (m. 100 s.l.m.). Fu confermato lo stesso percorso di complessivi metri 2000. Fu scelto come mezzo per la disfida il ”careto” di legno locale, costituito nella sua essenza da tre assi longitudinali, due assi trasversali, uno a mo’ di timone, comandato da spago fissato alle estremità, con quattro ruote di legno rivestite di gomma per evitare l’usura. Della ”Caretera Marostegana” si svolsero 3 edizioni: 1956-’57-’58 fino a rievocarla nel 2007 con il nome più rappresentativo "Palio dea Caretera de Marostega", e la corsa si ripropone anche quest'anno, nel 2023 con le stesse regole.

Programma 2023