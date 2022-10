Orchestra del teatro Olimpico con Enrico Dindo | stagione sinfonica 2022/23

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Prezzo Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

La star di questo concerto è il violoncellista piemontese Enrico Dindo, vincitore – a inizio carriera – del prestigioso Premio Rostropovich e oggi annoverato fra i musicisti italiani di maggior spicco sui palcoscenici internazionali. Con il prezioso suono del Pietro Giacomo Rogeri del 1717 messogli a disposizione dalla Fondazione Pro Canale Dindo esegue un Dvo?ák dal fresco sapore popolare e le virtuosistiche Variazioni di ?ajkovskij ispirate alla poetica del Settecento. A suggello finale c’è l’energica Seconda Sinfonia di Beethoven.

Lunedì 6 marzo 2023, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

Programma

Dvo?ák, Rondo in Sol minore per violoncello e orchestra Op. 94

?ajkovskij, Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra Op. 33

Beethoven, Sinfonia n. 2