Ora della Terra: luci spente e sui social del Wwf anche Francesca Michielin e Lillo&Greg

Aziende, celebrità, istituzioni e artisti, tra interventi, esperienze e tanta musica e poi il consueto spegnimento delle luci di un’ora per dare voce alla natura. E’ oramai alle porte l’Earth Hour, l’Ora della Terra, il più grande evento globale del Wwf per il clima torna sabato 27 marzo con la sua 13esima edizione, che lancia lo slogan “Speak Up For Nature” e invita tutti i cittadini del mondo a spegnere le luci dalle 20,30 alle 21,30.

Su tutti i canali web e social del Wwf Italia si potranno seguire gli spegnimenti dai luoghi simbolo nel mondo.

PROGRAMMA ONLINE DI SABATO 27 MARZO

A partire dalle 19,30 la cantautrice e polistrumentista vicentina Francesca Michielin eseguirà alcuni brani dedicati all'evento. Alle 20.30, quando si spegneranno le luci, il programma prevede l’intervento del duo comico Lillo&Greg con quiz dedicato ad Earth Hour 2021. La serata si conclude con la band torinese “Eugenio in Via di Gioia”. Intanto il Wwf sta già promuovendo una sfida sui propri social, invitando a mettere in mostra i propri comportamenti responsabili verso la natura, con la partecipazione di influencer ‘green’ Wwf inoltre comunica che in Italia oltre 200 comuni hanno aderito all’Ora della Terra, tra questi il Comune di Roma, Città del Vaticano, Firenze, Bergamo, Udine, Napoli, Verona e Venezia. Quest’anno ad Earth Hour è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica come riconoscimento per il valore della manifestazione.

La lotta al cambiamento climatico

È necessario che tutti, cittadini, istituzioni. aziende e privati sposino l’impegno e scelgano di adottare comportamenti responsabili per la riduzione dei propri impatti sulla biodiversità. Partecipa ad Earth Hour e fai sentire la tua voce per la natura, è in gioco il tuo futuro!