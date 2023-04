OLìVOLà 2023, mostra mercato, frantoi aperti, degustazioni, passeggiate

Domenica 23 aprile 2023 presso il Comune di Barbarano Mossanosi svolgerà la manifestazione OlìVOlà (…oltre i confini della Festa dell’Olio). Come lo scorso anno l’evento si svilupperà tra la piazza di Barbarano e quella di Mossano attraverso un percorso pedonale a piedi ed in trenino. Ci sarà la tradizionale mostra mercato di prodotti tipici locali ed artigianali, degustazioni, laboratori e molto altro ancora e sarà dato ampio spazio al Concorso dell’Olio. La manifestazione si svolgerà all’aperto dalle 9 alle 18 circa

..oltre i confini della Festa dell'Olio...ritorna anche quest'anno il percorso interamente pedonale dalle ore 9.00 alle ore 18.00 da Barbarano a Mossano tra giochi, bancarelle di prodotti locali e musica.

Programma Barbarano

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 percorso interamente pedonale tra Barbarano e Mossano (vietato alle bici)

Stand dei prodotti dell’Olivicoltura, dell’Agricoltura, dell’Artigianato, di Campagna Amica.

Ore 09.00 e 10.00 partenze dal Palatenda (vicino scuole medie) di due gruppi per una Camminata Guidata tra gli ulivi (durata del percorso 2.30 h.; contributo 2 €) a cura di Associazione Naturalistica Berici Orientali (A.N.B.O.). Numero max partecipanti 130 a gruppo. Prenotazioni obbligatoria online.

Dalle 10.00 alle 18.00 Trenino di collegamento fra Barbarano e Mossano (contributo di 1 € a tratta dai 12 anni in su): un grazie ai gruppi Fidas di Barbarano e Mossano

Scivoli Giganti gratuiti per i bambini in piazza Calcalusso

Ore 10.00 – 11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 Visite guidate gratuite al museo parrocchiale e Palazzo Canonici (appuntamento presso palazzo Canonici).

A Palazzo Mostra Pittorica di Agnese Andriolo “Attraverso gli occhi”: paesaggi dei Colli e non solo.

Ore 9.00 – 14.00 – 16.00 visite guidate gratuite al Frantoio Olive, su prenotazione: tel. 349 8409076

Ore 10.30 presso Oleificio Berico: “Tipologie e caratteristiche dell’olio” con il dottor Volani, referente AIPO.

A seguire Premiazioni XIX° Concorso Olio d’Oliva extra Vergine dei Colli Berici-Euganei-Lessini.

Al termine della premiazione degustazione guidata dal dott. Volani.

Ore 10.30 e 11.30 Philharmonic Fantasy Band di Noventa in Concerto

Pranzo presso Baita degli Alpini e Capannone annesso con Pro Colli Berici e Alpini

Ore 15.00 e 17.00 Laboratori sensoriali sull’olio e i formaggi per i bambini a cura delle Fattorie Didattiche (Campagna Amica)

Programma Mossano

Area stand con i Vini delle Cantine dei Colli Berici: Az. Pegoraro, Az. Nardini.

DJ Scott: Animazione e musica

Visite guidate gratuite a Valle dei Mulini con partenza da Mossano

Pranzo con la Pro Loco Mossano

Trenino di collegamento con Barbarano (1 € a tratta dai 12 anni in su)

Gazebo informativo U.n.p.l.i. Consorzio Colli Berici

Programma lungo il precorso

Aperitivi e Cocktail a cura della Pro Loco Ponte

Esposizione attrezzi della Civiltà Contadina con Dino Peretto

Bubble Show

Pranzo con la Pro Loco Ponte

Cantine aperte: Az. De Guio Flavio, Az. Pegoraro , Magia di Barbarano

Aquilegia: nel pomeriggio musica dal vivo con Regina Scalabrin

Quattro punti culturali: ogni 15 minuti spiegazioni a tema

Ore 15.30 Spettacolo artistico “Bubble Show”

OlìVOlà a Magia di Barbarano

Una giornata a spasso senza auto tra Barbarano e Mossano

Dalle 9.00 alle 18.00 sarà in degustazione gratuita l'Olio Extravergine di Oliva

'CESTINO MAGIA'

1 Calice di Vino a scelta OPPURE un Succo di Frutta

Pasta Fredda Pesto di Zucchine e Stracciatella

Tagliere di Salumi e Formaggio di Malga

Acqua

In alternativa sarà possibile passare a trovarci senza prenotazione utilizzando i tanti spazi disponibili in azienda

€ 5

'OMBRA E CICCHETTO'

Calice di Vino a scelta, un Cicchetto a scelta, assaggio Formaggio di Malga

€ 10

'Tagliere Magia'

Crudo di Montagnana, Pancetta Pepata, Porchetta Nostrana, Sopressa e Formaggio di Malga

Si potrà abbinare ai vini anche con cicchetti e panini durante tutta la giornata.

PRENOTAZIONE TAVOLI solo per il pranzo con 'CESTINO MAGIA' unicamente tramite messaggio WhatsApp al 340 0707307.

DOVE: Magia di Barbarano Via San Martino 29 Barbarano Mossano (Raggiungibile solo a piedi o con trenino gratuito).