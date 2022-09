Oktoberfest a Dueville: boccali di birra e menù tipico tirolese

L' Oktoberfest a Dueville non è una festa qualunque, la famosa birra viene servita nei classici boccali in vetro e in menù ci sono tutte le specialità della tradizione bavarese. In programma a Dueville venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022. La manifestazione si terrà sotto un capannone attrezzato nell'Area Ex-Lanerossi.