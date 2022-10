Oktober Ghenebe festa d'autunno a Enego, castagne e vin brulè, tosella, giri in carrozza

Da venerdì 14 a domenica 16 Ottobre 2022 a Enego si celebreranno i colori dell’autunno al Festival Oktober Ghenebe. C'è un ricco programma con mercatini dell’artigianato, laboratori per bambini, mostre, simposio di sculture in legno, concerti, djset, dimostrazione produzione e degustazione di tosella, giri in carrozza, escursioni, visite guidate e tanto altro. Un’occasione unica per vivere un week end magico in una delle più belle località dell’altopiano.

Il programma 2022

Venerdì 14 ottobre

10:00 – 18:00: 1°Simposio di scultura su legno del comune di Enego

Sabato 15 ottobre

09:00 – 18:00: Mercatini dell’artigianato autunnale

09:00 – 18:00: 1° Simposio di scultura su legno del comune di Enego

10:00 – 18:00: Mostra Fotografica a cura dei fotografi eneghesi

15:00 – 17:00: Laboratorio dell’autunno per bambini

15:30 – 17:30: Musica Live in piazza

16:00 – 18:00: Castagne e vin brulè a cura del g. Alpini e Donatori Monte Grappa di Enego

16:00 – 17:30: Indovina il peso della zucca

16:00 – 18:00: Giro in carrozza per le vie del paese

16:00 – 19:00: Inaugurazione mostra “Per non morir di Freddo”

17:00 – 18:00: Sfilata “Fashion Week Autunno 2022”

18:00 – 20:00: Musica Live con DJ Baido.

Domenica 16 ottobre

09:00 – 18:00: Mercatini dell’artigianato autunnale

10:00 – 17:00: Apertura Torre Scaligera

10:00 – 16:00: 1° Simposio di scultura su legno del comune di Enego

10:00 – 17:00: Mercatino dell’Autunno (a cura del gruppo Viva Vittoria Enego)

10:00 – 12:00 e 16:00 – 18:00: Apertura mostra “Per non morir di Freddo”

09:00 – 18:00: Mostra Fotografica (a cura dei fotografi eneghesi)

10:00 – 12:00: Musica Live in piazza con Elena Zotti

Organizzato dalla Pro Loco Enego.