MEGA arriva anche a Dueville con una nuova apertura!

Mercoledì 10 novembre il Gruppo Unicomm inaugura a Dueville un nuovo supermercato targato MEGA, il primo in provincia di Vicenza: oltre 2600 mq di vendita nei quali trovare qualità a prezzi bassi, tutti i giorni

È la quattordicesima apertura dell’insegna MEGA del Gruppo Unicomm (associato SELEX Gruppo Commerciale) che, in pochi anni, si sta facendo conoscere dai clienti per la qualità e la convenienza.

L’inaugurazione di Dueville, in strada Marosticana, arriva al termine della ristrutturazione del punto vendita portata avanti da Unicomm: si tratta infatti di un punto vendita che precedentemente era gestito da un’altra catena della GDO, dalla quale l’azienda della famiglia Cestaro ha rilevato il ramo d’azienda. L’operazione ha consentito di salvare oltre trenta posti di lavoro, perché i collaboratori della precedente gestione faranno parte dei quasi 50 addetti che lavoreranno all’interno del nuovo punto vendita.

Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni dalle 8.15 alle 20.

All’interno del negozio troveranno spazio i banchi serviti del pesce e della carne, oltre ad un ampio reparto ortofrutta e alla rosticceria: da sottolineare che la fornitura dell’ortofrutta e del pesce sarà giornaliera, per garantire sempre la massima freschezza. Inoltre, MEGA proporrà costantemente selezioni enogastronomiche del territorio e i tradizionali prodotti nazionali, perché come in tutti i punti vendita a gestione Unicomm ci sarà una fortissima attenzione ai localismi.

“Abbiamo iniziato il 2021 con l’apertura di un nuovo MEGA a Mestre e ci avviamo a chiuderlo con un’altra apertura importante che facciamo con questa insegna” - ha dichiarato il Cavaliere Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm, proseguendo - “Non posso negare che sarà per noi un’apertura particolare visto che la nostra sede centrale è a pochi passi dal nuovo punto vendita, sempre in comune di Dueville. Ma soprattutto voglio sottolineare che la vera soddisfazione è che con questo nuovo negozio siamo riusciti a garantire il lavoro a 50 persone, la cui larga maggioranza era in cassa integrazione a seguito delle difficoltà della precedente gestione. Noi continuiamo a coltivare il nostro sogno: raggiungere i 10.000 collaboratori, ricordando sempre che siamo partiti oltre settant’anni fa da un piccolo magazzino all’ingrosso di Schio”.

“MEGA ci sta dando grandissime soddisfazioni – spiega Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – E’ il secondo MEGA che apriamo quest’anno ma è il primo in assoluto in provincia di Vicenza: siamo contenti di poter far conoscere la nostra insegna più giovane anche al territorio dove la grande avventura di Unicomm ha avuto inizio. I clienti avranno modo di scoprire come MEGA sappia combinare l’attenzione alla qualità che da sempre ci contraddistingue con l’assoluta convenienza rispetto ai competitor”.

Il Gruppo Unicomm

Il Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) controllato dalla famiglia Cestaro, con oltre 7.000 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio, attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Spa e GMF Grandi Magazzini Fioroni Spa, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash&carry e discount (insegne: A&O, EMI, Emisfero, Famila, C+C Cash&Carry, Hurrà, Mega). Il Gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato di 2,4 mld di euro, in crescita di oltre l’8% rispetto all’anno precedente.

