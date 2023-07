Notte bianca del jazz mercoledì a Bassano con 50 musicisti

Torna Bassano City of jazz, la serata dedicata al jazz di Bassano sotto le stelle, i mercoledì che animano il centro storico di Bassano del Grappa, il 12 luglio alle 21.00, con 50 musicisti in 9 formazioni, in altrettanti luoghi della città. A partire da Piazza Libertà dove torna la Pollini Big Band diretta da Cristiano Arcelli e poi tanti musicisti che declinano il jazz attuale nelle sue varie sfumature.

Tutti gli stili del jazz per le strade e nelle piazze, con tanti gruppi e giovani talenti, per un ricchissimo programma che farà di Bassano, per una sera, la città del Jazz. Una serata che celebra la capacità di questa musica di assorbire e rielaborare diverse culture e generi musicali, dal rock, al blues alla musica classica fino alla canzone d’autore. E l’improvvisazione, elemento caratterizzante del jazz, si manifesterà in svariate forme, grazie alla contaminazione di tradizioni diverse: tra gli inediti incroci di armonie che si rincorrono da un capo all'altro della città, nuove strade si aprono davanti agli ascoltatori itineranti, esploratori di un'affascinante amazzonia di note musicali, in una giungla urbana dal ritmo coinvolgente e sorprendente.

In Piazza Libertà in scena la Pollini Big Band, diretta da Cristiano Arcelli, sassofonista perugino, vincitore di numerosi concorsi jazz nazionali e internazionali e compositore, accompagnato dal solista Michele Polga, sassofonista formatosi tra Bologna e Boston, che è anche docente e compositore. Insieme a loro i 14 musicisti di altissimo livello della band.

In Piazza Garibaldi, invece, spazio al giovane Valdobbiadene Jazz Ensemble, progetto musicale nato dall’incontro tra il pianista Nicola Guidolin e il Trombettista Michele Tedesco, che hanno dato il via a un Quartetto che unisce i valori fondanti della grande tradizione jazzistica e la contaminazione contemporanea: un sound matrice post-bop, composto da brani inediti e corredato da una rivisitazione di grandi standard.

Dalle due piazze principali, si prosegue poi in Piazza Jacopo da Ponte con la numerosa Dooom Orchestra, in Piazza Terraglio protagonista sarà invece l’In Common Trio, mentre Piazzotto Montevecchio sarà il palcoscenico del quintetto Rame, che unisce la sperimentazione e l’improvvisazione alla tradizione della canzone italiana.

Nelle vie altre 4 formazioni attendono il pubblico nelle vie del centro storico: in Via Vittorelli il duo Le Cantastorie, che unisce due voci femminili al sound di chitarra e flauto, mentre un altro duo, il Tap Saxophone Duo, porterà la voce dei sassofoni in Via Roma.

In Via Gamba protagonista il trio Organ Etich, e infine in Via Museo spazio al Syntax Quartet, tra sax e chitarra elettrica.

Una notte dedicata ad artisti jazz, emergenti e non, per vivere la città sotto le stelle attraverso la musica. Ingresso libero.

Un evento inserito nella ricca rassegna di Operaestate Festival, con la curatela dell’Associazione musicale BACAN e in collaborazione con Confcommercio di Bassano del Grappa.