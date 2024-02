Natalino Balasso in "Dizionario Balasso" a Schio

Natalino Balasso, noto per il suo stile ironico, impudente e provocatorio, torna sul palco del Teatro Astra di Schio il 23 - 23 febbraio 2024 con il suo nuovo spettacolo "Dizionario Balasso". Questa performance si presenta come un'evoluzione del suo precedente monologo "Velodimaya", esplorando la comprensione e le distorsioni del mondo attraverso la lente delle parole.

Al centro della scena, un grande libro contiene oltre duecentocinquanta termini, ognuno alla ricerca della propria definizione. Balasso gioca con il concetto di "definizione", sottolineando come le parole possano distorcere la nostra percezione della realità e portarci a credere in verità assolute e definitive.

Attraverso un viaggio nel linguaggio contemporaneo, dove le parole diventano "tag" che etichettano la realtà in modo superficiale e riduttivo, Balasso invita il pubblico a riflettere sulla vera essenza delle cose, sfidando la tendenza a fermarsi solo all'apparenza.

"Dizionario Balasso" è un invito a rompere le convenzioni, a guardare oltre le etichette e a scoprire cosa si nasconde dentro le "scatole" dei concetti che diamo per scontati. Balasso, con la sua maestria nel "rompere le scatole", promette uno spettacolo che è al tempo stesso divertente, provocatorio e profondamente riflessivo.

Natalino Balasso in "Dizionario Balasso" al Teatro Astra

Date: 22 e 23 Febbraio

Orario: 21:00

Luogo: Teatro Astra di Schio

Biglietti:

Platea: Intero € 29,00 | Ridotto over 65 € 27,00 | Ridotto under 35 € 24,00

Galleria: Intero € 24,00 | Ridotto over 65 € 22,00 | Ridotto under 35 € 20,00