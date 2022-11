Natale a Vicenza: capodanno in piazza e moltissime iniziative

Vicenza darà il via il 2 dicembre, con l'accensione della cascata di luci e del grande albero in piazza dei Signori, ad una serie di iniziative per un Natale all'insegna della tradizione, con qualche novità.

È confermato, infatti, un ricco programma di intrattenimenti per grandi e bambini, musica, spettacoli, mostre, iniziative culturali e momenti di socialità in centro storico e nei quartieri.

Vengono riproposte nell'esedra di Campo Marzo la pista di ghiaccio, in piazza dei Signori la festa di Capodanno. Nelle vie principali del centro storico ritornano gli chalet in legno del Mercatino di Natale con pomeriggi di musica e animazione. I bambini potranno incontrare Babbo Natale a Palazzo Cordellina, partecipare alle letture animate nelle sedi della Biblioteca Bertoliana e, con le loro famiglie, visitare i presepi nelle chiese e in luoghi suggestivi in centro e nei quartieri. Non mancheranno numerosi appuntamenti musicali nelle chiese, nei teatri e le visite del Vicenzatour dedicate al Natale.

I volontari saranno ancora una volta tra i principali protagonisti di tanti eventi solidali per dare sollievo alle persone in difficoltà raccogliendo fondi.

Luogo di svolgimento: Centro storico e quartieri Vicenza.

Programma

Dal 15/10/2022 al 12/03/2023 Trenino eco express Dal 25/11/2022 al 02/12/2022 Storia di Vicenza. Fuori e dentro il Santuario

Basilica di Monte Berico - punto di ritrovo nel chiostro Dal 27/11/2022 al 24/12/2022 Messe cantate nel Tempo dell'Attesa Dal 29/11/2022 al 02/01/2023 Mercatini nei Quartieri

Quartieri della città Dal 02/12/2022 al 06/01/2023 Mercatini di Natale

corso Palladio, corso Fogazzaro, contra’ Battisti, piazza San Lorenzo Dal 02/12/2022 al 08/01/2023 Natale nei quartieri 02/12/2022 Accensione luminarie e albero di Natale

Piazza dei Signori Dal 02/12/2022 al 09/01/2023 Pista di ghiaccio

Campo Marzo Dal 04/12/2022 al 02/02/2023 Presepi in città

Quartieri e Chiese della Città 04/12/2022 Campagna amica in città

Piazza dei Signori 04/12/2022 Due passi nel Natale seguendo la scia della Stella

Ufficio IAT - Informazioni e Accoglienza Turistica partenza Dal 06/12/2022 al 06/01/2023 Mercato settimanale in centro storico nel periodo natalizio

Centro storico 07/12/2022 Ti Dono una Canzone

Teatro Comunale Città di Vicenza Dal 08/12/2022 al 10/12/2022 Music for large ensemble - Tre giorni di jazz per grandi orchestre

Teatro Astra 08/12/2022 Insieme per la vita

in diretta su Tva Vicenza 11/12/2022 Non ho l'età - Mercato dell'Antiquariato, Collezionismo & Vintage

viale Roma e centro storico Dal 17/12/2022 al 18/12/2022 Unico - il mercato del fatto a mano

Piazza dei Signori Piazza dei Signori 18/12/2022 Concerto benefico "Ciccio Corona, The Doc and friends"

Teatro Astra 18/12/2022 Due passi nel Natale seguendo la scia della Stella

Ufficio IAT - Informazioni e Accoglienza Turistica partenza Dal 19/12/2022 al 23/12/2022 Babbo Natale a Palazzo Cordellina

Palazzo Cordellina Dal 31/12/2022 al 01/01/2023 Il Capodanno di Vicenza

Piazza dei Signori 01/01/2023 Concerto di Capodanno

Chiesa di San Giuliano Dal 05/01/2023 al 06/01/2023 Mercato dell'Epifania

viale Roma e piazzale De Gasperi

Foto di copertina: Adifly