Natale a Noventa Vicentina, il ricco programma

A Noventa Vicentina domenica 11 e domenica 18 dicembre appuntamento con i MERCATINI DI NATALE ma non solo….è infatti ricchissimo il programma per tutto il periodo natalizio:

– Accensione Albero di Natale – Giovedì 8 dicembre alle 16.30 – Fronte Villa Barbarigo Rezzonico

– Giovedì 8 Dicembre alle 20.30 presso il Teatro Modernissimo Concerto Gospel con il coro “Free Soul Singers”

– Villaggio di Natale – Dall’8 al 30 dicembre (ad eccezione del giorno di Natale) dalle 16.30 alle 19.00 presso la Sala Esposizioni di Villa Barbarigo Rezzonico

– Mercatini di Natale – Domenica 11 e 18 dicembre dalle 9.00 alle 18.00 – Portici, Piazza IV Novembre e Piazza Colonna

– Pesca di Beneficenza – 4, 8, 11 e 18 dicembre

– Presepe viaggiante – 8, 11 e 18 dicembre

– Pompieropoli, diventa per un giorno un piccolo pompiere – Domenica 11 dicembre dalle 10.00 alle 17.00 presso Piazza IV Novembre

– Pedalata dei Babbi Natale – Ritrovo in Piazza IV Novembre alle 13.30 di domenica 18 dicembre

– Babbi Natale in moto – Domenica 18 dicembre alle 16.00 in Piazza IV Novembre

– Trenino di Natale – Domenica 11 e 18 dicembre

– Ardalia: il regno dell’amicizia e Ardalia: amicizia è volare, favole per bambini e genitori con disegni da colorare – Domenica 11 e 18 dicembre alle 16.00 presso il Villaggio di Natale e presentazione del libro e lettura di alcune favole con l’autore Stefano Zampieri

– Concorso “La vetrina natalizia più originale” e “Premio Social Network Special” – adesioni entro il 18 dicembre

– Concorso “Il presepe più bello” – adesioni entro il 18 dicembre