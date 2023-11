Natale a Marostica: tanti eventi e pista di pattinaggio aperta

Il Natale a Marostica si accende da sabato 25 novembre a domenica 7 gennaio con un ricchissimo calendario di proposte, iniziative e appuntamenti che animeranno piazze e vie della città. Dalla pista di pattinaggio su un manto ghiacciato di 500 metri quadri, che custodisce al centro l’albero di Natale con la casetta del vin brulé, ai concerti (quasi una ventina in tutto), ai mercatini domenicali, fino alle mostre, ai giochi e alle animazioni per i più piccoli: il cartellone di appuntamenti non mancherà di accontentare tutti i gusti e tutte le età.

Il via ufficiale sarà con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Castello, prevista per sabato 25 novembre alle ore 18.00.

Sono tante le attività che animeranno queste festività natalizie, soprattutto con il ricco programma delle domeniche che precedono il Natale (il 10 e 17 dicembre) così come le iniziative della Vigilia di Natale, con una animazione che partirà fin dal pomeriggio, con la sfilata dei Babbi Natale, il concerto di canzoni natalizie della Damien McFly Band e l’atteso spettacolo pirotecnico con l’incendio del Castello Inferiore (ore 18.00).

La novità di quest’anno, a cura di Pro Marostica, riguarda l’Epifania per la quale è stata ripristinata l’antica tradizione di “bruxare a vecia”! A Villa Raselli, a Marsan, il 5 gennaio (ore 18.00) arriverà la Befana per i bambini e poi si darà il via al grande falò propiziatorio. Infine, la chiusura della pista di pattinaggio, domenica 7 gennaio, avverrà con l’evento “Pignate in pista”, la tradizionale gara di curling con pentole di minestrone, divenuta un cult!

La pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza degli Scacchi sarà aperta da sabato 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. E' una delle attrazioni natalizie più affascinanti delle città. Promossa da Pro Marostica, che con i suoi volontari ha lavorato da settimane per l’allestimento, può contare su 500 mq di ghiaccio attorno allo spettacolare albero di Natale. Uno scenario davvero unico, immerso in una magica atmosfera natalizia.

ORARIO FERIALE - dal lunedì al venerdì

14:00-16:30

17:00-19:30

21:00-23:30

ORARIO FESTIVO - sabato e domenica

09:30-12:00

14:00-16:30

17:00-19:30

21:00-23:30

*il giorno 8/12 e dal 26/12 al 07/01 apertura con orario festivo

*25/12 apertura 16:00-19:30 / 21:00-23:30

*31/12 apertura 09.30-12:00 / 14:00-16:30 / 17:00-19:30

*01/01 apertura 14:00-16:30 / 17:00-19:30 / 21:00-23:30

.