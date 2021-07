Musica a villa Zileri con il violinista Federico Guglielmo

MUSICA CON VISTA



FEDERICO GUGLIELMO violino

ROBERTO LOREGGIAN clavicembalo



“La biblioteca di Monsieur Bach”



Tomaso Albinoni, Sonata in Si bemolle maggiore “a violino solo (e basso) composta per il Signor Pisendel” S.32

Antonio Vivaldi, Sonata in Do minore “a violino (e basso) facto per Monsieur Pisendel” RV6

Antonio Vivaldi / Johann Sebastian Bach, Concerto in Fa maggiore per cembalo solo BWV978 (trascrizione del Concerto per violino Op.3 n.3 RV310)

Carl Philipp Emanuel Bach, Sonata in Re minore per cembalo e violino Wq.72

Francesco Antonio Bonporti, Invenzione VI in Do minore a violino e basso (da “La Pace”, op. 10)

Johann Sebastian Bach, Sonata VI in Sol maggiore per cembalo certato e violino solo BWV1019



Concerto organizzato nell’ambito del festival Musica con Vista del Comitato AMUR, di cui Società del Quartetto di Vicenza fa parte.



L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.





BIGLIETTO: 7 euroIn vendita presso la sede della Società del Quartetto di Vicenza (tel. 0444 543729 / info@quartettovicenza.org) oppure online sul sito www.vivaticket.it

