Breve escursione assieme a uno dei volontari della Pro Loco di Mossano per andare alla scoperta delle "Prigioni" di Mossano, uno dei più misteriosi ambienti di roccia d'Italia.

Le "Prigioni" sono un antico palazzo scavato quasi interamente nella roccia su cavità naturali. Già dal XIV in disuso, probabilmente usato in precedenza come posto di guardia per i possedimenti del vescovo di Vicenza.

DOMENICA 22/7 DALLE ORE 09:30

Visita alle "Prigioni" di Mossano

Mossano

Evento organizzato da Visit Barbarano Mossano

Partenza della camminata dalla piazza di Mossano.

Per sostenere le iniziative della Pro Loco e per un miglioramento qualitativo delle visite guidate è gradita una quota di partecipazione di 3.00€ a persona (bambini e ragazzi fino ai 15 anni esclusi).

Attenzione: si può partecipare solo muniti di mascherina e in osservanza della normativa in vigore sul Covid-19

Per visite di gruppo (min. 10 persone) in giorni diversi da quelli previsti dalla Pro Loco contattare:

- Giorgio 347.2914152