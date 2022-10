Montrose trio | stagione concertistica 2022/23

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Prezzo Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

"Nel 2020 la pandemia fece saltare il loro debutto a Vicenza. Per questo siamo doppiamente felici di ospitare il Montrose Trio, nato nel 2013 dalle ceneri del mitico Tokyo String Quartet del quale il violinista Martin Beaver e il violoncellista Clive Greensmith avevano fatto parte per anni. Con il nuovo compagno, il pianista “Jackie” Parker, in breve i tre si sono affermati come uno fra i migliori trii con pianoforte del panorama internazionale. Il nuovo programma mette insieme tre autori del Novecento e l’ultimo Mendelssohn." Società del Quartetto di Vicenza

Lunedì 28 novembre 2022, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza



???????? ????

?????? ?????? violino

????? ?????????? violoncello

??? ?????? ?????? pianoforte

Programma



Baker, Boogie Woogie da Roots II

Tower, Big Sky

Weinberg, Trio per pianoforte Op. 24

Mendelssohn, Trio per pianoforte Op. 66



