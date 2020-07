Da Milano a Montecchio Maggiore, “matita” in Villa Cordellina

Prosegue la Rassegna VILLA CORDELLINA RE – START curata da Sia Idee di Claudio Scuccato, imprenditore vicentino che lavora da trent’anni nei grandi eventi, e con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore e della Provincia di Vicenza.



Per il terzo appuntamento di Sabato 01 Agosto alle ore 21.00 un ospite dal sapore internazionale, l’ensemble Matita di Buji Agency, agenzia milanese che si occupa di realtà musicali trasversali, di confine e non catalogabili, nata dall'incontro di Gianluca Mancini, collaboratore decennale di Ludovico Einaudi come tour manager e fonico e Fabio Bonelli.



Un ensemble di disegnatori ritmici attorno a un tavolo microfonato, che amplifica il suono di matite, penne, pennarelli. Un pianoforte li accompagna, li guida, li insegue in un dialogo musicale. L’atto di disegnare si trasforma in un’azione visiva e sonora, che dà forma alla musica, e viene proiettata sul palco.



Il ritmo rimane sulla carta come una partitura a posteriori, come una traccia atemporale. Un gioco di rimandi tra pianoforte e matite che dà vita a un’elettronica organica, interamente eseguita dal vivo. Matita è un concerto da guardare, colorare, disegnare.



Nato da un’idea di Fabio Bonelli e dalla sensibilità musicale di Antonello Raggi, Matita si struttura come collettivo artistico a partire dal 2009. Da allora ha partecipato a numerose rassegne e festival quali Audiovisiva (Milano), Soulfood (Roma), Festival della Letteratura (Mantova), Ipercorpo (Forlì), RomaEuropa Festival (Roma), RivoliMusica (Rivoli, TO), Milano Piano City (Milano).



Nel 2016 Matita è in residenza presso AGON, storico centro di ricerca e sperimentale musicale di Milano.



Nel 2017 ha collaborato con il Balletto Teatro di Torino per lo spettacolo ‘Perfect Broken’ della coreografa americana Renata Sheppard.



Promo: https://www.youtube.com/watch?v=QesrQxD1m60



INFO ACQUISTO BIGLIETTI:



Biglietto unico € 10



– in prevendita presso Villa Cordellina: Via Lovara, 36 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)



martedì dalle 17.30 alle 19.30 e venerdì dalle 11.30 alle 13.30



– in biglietteria nelle sere di spettacolo dalle ore 20.00



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:



SIA IDEE – tutti i giorni dalle 9 alle 21 cell. 3806456061



EMAIL: eventi@siaidee.it



WEB: siaidee.it/pre-registrazione



