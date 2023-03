Montecchio Maggiore: va in scena Gabriele Vacis con 'Storie d'acqua'

Al Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore, va in scena il 5 aprile 2023 Gabriele Vacis in STORIE D'ACQUA- Meditazione sul clima, ultimo appuntamento della Stagione Teatrale 2023

“Non si è mai al sicuro, in nessun posto. Quando c’è di mezzo l’acqua”. Acqua del Mediterraneo, acqua del Polesine, acqua dello Tsunami, acqua dei mille posti: vicende terribili, dalle quali chi è riuscito a sopravvivere ha ricavato una nuova consapevolezza della precarietà umana ed ha trovato la forza per continuare a vivere.



Uno spettacolo che racconta l’acqua come metafora della vita e simbolo di sorpresa e rinascita.