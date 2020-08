Monte Cengio: tra cielo e terra

L'escursione si svolge su uno dei luoghi più suggestivi dell'Altopiano di Asiago: il Monte Cengio, teatro della famosa battaglia. Durante la Grande Guerra, questo monte fu teatro di importanti battaglie. Qui si possono infatti ancora percorrere e visitare la mulattiera d'arroccamento a precipizio sulla pianura sottostante, le gallerie, le trincee e le postazioni militari utilizzate durante il primo conflitto mondiale dai Granatieri di Sardegna e altri reparti dell'esercito italiano.



Il percorso di media difficoltà (circa 8 km) si svolgerà tra gallerie suggestive sia dal punto di vista storico che panoramico, collegate attraverso la "Granatiera" a strapiombo sugli abitati di Cogollo del Cengio ed Arsiero per aprirsi poi sulla pianura. La vista spettacolare lungo tutto il percorso non mancherà di certo, lasciando spazio anche alle emozioni a ricordo di quanti soldati hanno combattuto su questa terra e perso la vita.



PARTENZA: Piazzale Principe di Piemonte (Monte Cengio - Cogollo del Cengio) dove potrete lasciare l'auto in un ampio parcheggio.



Per coloro che accedono all'Altopiano di Asiago arrivando dall'Autostrada Valdastico (uscita Piovene-Rocchette) dovranno percorrere la SS 349 "Statale del Costo" fino a raggiungere la località Campiello (quota 978). La strada asfaltata per accedere al piazzale si troverà sulla sinistra poco prima del bar trattoria "Ai Granatieri".



Per coloro che giungono da Asiago arrivati alla località Campiello (quota 978), subito dopo l'abitato di Treschè Conca, la strada per accedere al Monte Cengio si troverà sulla destra.



DA PORTARE IN ESCURSIONE:scarponi da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati, cappellino e crema solare. Da non dimenticare acqua per l'intera durata dell'escursione (almeno 1.5 litri) in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento d'acqua.



OBBLIGATORIO essere muniti di mascherina e gel igienizzante.



COSTO: 15 € gli adulti



10 € i bambini sotto i 15 anni



5 € i bambini sotto i 6 anni



Il percorso non permette l'uso di passeggini.

Monte Cengio: Tra cielo e terra

Martedì 18 agosto 2020 dalle ore 09:00 alle 12:00

Area Monumentale Monte Cengio

Cogollo del Cengio, Veneto



Per info ed iscrizioni:

3462310557 Thomas



3337771696 Chiara