Bassano Music Park apre con i Modà

Bassano Music Park prende il via giovedì 22 giugno (ore 21.30) con il concerto dei Modà in Parco Ragazzi del ’99. È uno dei grandi eventi del programma di questo spazio per la musica dal vivo.

I Modà si esibiranno con orchestra dal vivo per festeggiare i loro 20 anni di storia. La band capitanata da Francesco “Kekko” Silvestre ha conquistato canzone dopo canzone, concerto dopo concerto il pubblico italiano ottenendo 1 disco di diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia. Ma non è tutto. Il tour sarà inoltre l’occasione per festeggiare un’altra importante ricorrenza per Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), ossia i dieci anni dalla pubblicazione di “Gioia”, l’album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo milanese e che contiene le hit “Dove è sempre sole”, “Come in un film”, “Dimmelo” e “Se si potesse non morire”.

Venerdì 23 giugno Parco Ragazzi del ’99 diventa quindi palcoscenico di alcuni live, con l’evento Aperipark, aperitivo al parco accompagnato dal dj set di Luciano Gaggia (dalle ore 18.30), seguito dall’esibizione di Liveplay, band di riferimento in Europa nel tributo ai Coldplay (ore 21.30). Oltre all’assoluta fedeltà alle sonorità (tutti i membri della band sono polistrumentisti), elemento distintivo dei Liveplay è la capacità di coinvolgere scenograficamente ed emotivamente il pubblico con videoproiezioni ed effetti speciali. Liveplay è la prima band in assoluto ad aver eseguito dal vivo tutti i brani degli album più recenti ("Ghost Stories", "A Head Full Of Dreams", "Kaleidoscope", "Global Citizen EP”) con uno spettacolo che è ciò di più simile agli indimenticabili concerti dei Coldplay si sia mai visto.

Sabato 24 giugno la festa continua nel week end con la musica tutta da ballare di 90 Wonderland, il party anni ’90 più grande d’Italia, una serata di grandi successi, di un decennio glorioso, con le hit pop, rock e dance mixate a raffica. Energia, ritmo, divertimento, un tuffo nel passato e fra i ricordi delle estati più belle, con la nostalgia alle spalle e la magica atmosfera musicale degli anni ’90. Con la musica, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici simboli dell’epoca, gadgets, effetti speciali e super video show. Dalle 21.00 all’1.00.

A chiudere, il 26 luglio (ore 21.30), una star della scena contemporanea, Madame, la vicentina Francesca Calearo, che ha appena pubblicato il suo secondo album, L'Amore, a distanza di due anni dal suo disco d'esordio. Nel tempo trascorso nel mezzo, la cantautrice e rapper è stata eletta artista più ascoltata degli ultimi dieci anni su Spotify; ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro; è diventata la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone, Voce, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

Le prevendite di concerti di Modà (22 giugno) e Madame (26 luglio) sono disponibili nel circuito Ticketone (on line e punti vendita). Gli eventi del 23 e del 24 giugno sono ad ingresso gratuito.