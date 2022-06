Mercatino dell'antiquariato e collezionismo di Asiago

Domenica 19 giugno 2022 nell'accogliente città di Asiago torna il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e collezionismo, appuntamento estivo fisso che si tiene ogni terza domenica del mese da maggio ad ottobre.

Il Centro Storico sarà animato da un selezionato mercatino dell'Antiquariato, con espositori provenienti da varie regioni, che coinvolge un importante numero di visitatori e appassionati.

La novità per questa giornata è una piacevole sorpresa per gli amanti dell’arte contemporanea, infatti un gruppo di artisti esporranno le loro opere pittoriche nella centralissima via Scajaro. Novità che ci auguriamo di proporre anche nei prossimi appuntamenti.

Come da tradizione il Centro Storico sarà impreziosito da variopinte bancarelle con oggetti di curiosità ed antiquariato di ogni tipo: monete antiche, arredi, ceramiche e molto altro ancora: un piccolo paradiso per gli amanti del collezionismo.

Luogo di svolgimento: Centro Storico Asiago

Ingresso: libero