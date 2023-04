Mercatini dell'artigianato pasquali a Enego

A Enego (VI) appuntamento con i Mercatini dell'artigianato pasquali, in programma il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile 2023. Le bancarelle saranno allestite in piazza San Marco. Un'occasione perfetta per scoprire l'artigianato locale e per trascorrere una giornata alla scoperta di questa bellissima zona dell'Altopiano dei Sette Comuni.

Orario: dalle 9.30 alle 17.30