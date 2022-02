Massino Carlotto presenta il nuovo libro al Cinema Odeon

Mercoledì 23 febbraio alle 18.30 in sala Lampertico (cinema Odeon) Massimo Carlotto presenta IL FRANCESE

Un protettore accusato di omicidio. Una poliziotta pericolosa e spregiudicata. E sullo sfondo l'anima bigotta e insieme torbidissima della provincia italiana.

l re del noir italiano Massimo Carlotto ha creato un nuovo, iconico personaggio, "Il Francese", protagonista dell'omonimo romanzo. Ma chi è il cosiddetto Francese? Gestisce una "maison" di dodici donne: dalla pin-up d'altri tempi alla manager in carriera, insomma, è in grado di soddisfare le fantasie di commercianti, imprenditori, professionisti. Il suo è un giro medio-alto: le mademoiselle non lavorano in strada. Il business del Francese va a gonfie vele. Ma tutto precipita ad un certo punto.

Un affresco ruvido e tagliente della società del Nordest, il degrado delle relazioni, il senso degli affari, il ritrovo al bar e nelle osterie, la capacità e la voglia di divertirsi senza guardare alle azioni che si compiono. Nessuna salvezza sociale per chi non si adegua.

Chi é Massimo Carlotto

Massimo Carlotto è nato a Padova dove vive. È considerato uno dei migliori scrittori noir e hard boiled a livello internazionale. Massimo Carlotto è autore di una fortunata saga di romanzi, conosciuta come “la serie dell'Alligatore”, e di una manciata di romanzi, che hanno cambiato per sempre la storia del giallo nostrano.

Lo scrittore scrive tanto e scrive bene, riuscendo non solo a narrare delle storie avvincenti, credibili, ben congegnate e ricche di colpi di scena, ma a mettere in mostra l'animo umano, soprattutto quando si tratta di quello di personaggi border line come l'Alligatore, anche conosciuto come Marco Buratti.

Molto probabilmente Massimo Carlotto non avrebbe potuto scrivere in modo tanto magistrale i suoi gialli, se non avesse alle spalle una storia difficile e, per alcuni versi, simile a quella del suo alter ego.

Protagonista di uno dei processi più lunghi della storia del nostro paese, lo scrittore venne arrestato per omicidio nel 1976 e graziato dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, solo nel 1993. Nel mezzo, una storia infinita di processi, sentenze contraddittorie, latitanza e, ovviamente carcere. (fonte: Libri senza frontiere)

Gli incontri con l'autore sono a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti.

Prenotazione obbligatoria a: info@baldilibri.it oppure messaggio whatsapp o sms al numero 338 394 6998.

L'accesso è consentito solo a chi è munito di super green pass e mascherina FFP2.