Marcia del Ciliegio in Fiore a Pasquetta

Con il patrocinio del Comune di Colceresa, la Pro Loco di Colceresa organizza la tradizionale Marcia del ciliegio in fiore, lunedì 10 aprile dalle ore 7.30, con partenza dalla palestra della Scuola media in Via Nogaredo (loc. Mason Vicentino).

26^ Marcia del Ciliegio in Fiore - Pasquetta 10 aprile 2023

Ci saranno 4 itinerari per assecondare ogni preferenza: