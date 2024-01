Marcesina tra le stelle: ciaspolata, cena e ritorno in motoslitta

Ciaspolata nella piana di Marcesina, guidati dalla luce di innumerevoli stelle che creeranno intorno a loro un'atmosfera suggestiva. Nel buio del cielo montano, ci sarà l'opportunità di osservare sia i profili delle montagne circostanti sia la volta celeste. Una guida, esperta e appassionata di astronomia, intratterrà con interessanti curiosità scientifiche e mitologiche riguardanti il cielo invernale.

All'arrivo al Rifugio Barricata, i partecipanti saranno accolti con una cena conviviale. Il menù alla carta includerà un primo piatto, un secondo con contorno, un assaggio di dolce, acqua, vino e caffè. Il rientro sarà un'esperienza unica: un tour panoramico in motoslitta che riporterà tutti al punto di partenza, concludendo così l'avventura sotto le stelle.

Domenica 4 febbraio 2024 dalle 16.00 alle 22.00

Ciaspolata guidata in notturna, cena al Rifugio Barricata e ritorno in motoslitta in compagnia di Asiago Guide

META: Piana di Marcesina - Valmaron - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate.

Il dislivello in salita è inferiore ai 220 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale possibilmente con luce rossa fissa.

ATTENZIONE: Si consiglia di vestirsi a strati e di avere un vestiario pesante, consigliata anche una copertina, per il ritorno in motoslitta.

COSTO: 60€ per la ciaspolata guidata,cena al Rifugio Barricata (comprensiva di quanto sopra indicato) e ritorno in motoslitta.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

LUOGO DI RITROVO: ore 16.00 al parcheggio del Rifugio Valmaron, Enego (VI)

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com