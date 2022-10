Manovale e gentiluomo con Dario Vergassola

Venerdì 2 dicembre presso l’Auditorium Vivaldi di Cassola, alle ore 21.00, andrà in scena lo spettacolo Manovale e gentiluomo di e con Dario Vergassola.



Manovale Gentiluomo è un cabaret in cui Vergassola racconta le sue vicissitudini in un monologo ben collaudato, ma che lascia ampio spazio all'improvvisazione e alla vis comica e imprevedibile. Le battute si susseguono abbracciando tutti i lati della vita del comico: dal precedente lavoro, da manovale appunto, all'Arsenale Militare di La Spezia, alla famiglia, che comprende una suocera "cinghiala" tritatutto che si fa la ceretta col napalm, al suo fallimentare rapporto con l'altro sesso…

Manovale e gentiluomo è uno degli appuntamenti della rassegna Stand up, all’interno della serie di spettacoli teatrali di Cassola , che continueranno fino ad aprile 2023.



Biglietti: intero: 10 euro, ridotto: 8 euro, abbonamento per 4 spettacoli: 28 euro.