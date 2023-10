Manhattan Short Film Festival a Thiene

Sabato 7 Ottobre 2023, si terrà, dalle ore 20:30, presso il Teatro Comunale di Thiene, 26° edizione del Manhattan Short Film Festival, organizzato dal Comune di Thiene - Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Teatro di Thiene.

Il Manhattan Short Film Festival è l'unico festival cinematografico al mondo in cui gli spettatori votano per scegliere il film vincitore. Tutti i corti sono in lingua originale sottotitolati in italiano.

Agli spettatori verrà data all'ingresso una cartolina su cui esprimere il proprio voto per il miglior cortometraggio e il miglior attore.

CORTI IN PROGRAMMA

Sunless - Boris Vesselinov

Voice Activated - Steve Anthopoulos

Yellow - Elham Ehas

Tullikki - Teemu Nikki

The Family Circus - Andrew Fitzgerald

Career Day - Jason Robinson & Chris Hooper

Snail - Aminreza Alimohammadi

The Record - Jonathan Laskar

The Stupid Boy - Phil Dunn

Soleil de Nuit - Fernando Lopez Escrivà & Maria Camila Arias

Lunedì 9 Ottobre verranno annunciati e premiati i vincitori.

Biglietto unico: Euro 5,00

Info e prenotazioni: Ufficio Cultura, Piazza Ferrarin 1, Thiene. Lun. Mer. Ven. dalle 9:30 alle 12:30. Mer. anche dalle 16:30 alle 18:10.

0445 804745 Manhattanshort.com