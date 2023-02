Malo tra sentieri e maschere, escursione

Escursione tra le colline di Malo e visita al Museo Mondonovo Maschere. Mercoledì 22 Febbraio

Ritrovo alle ore 9:00 presso il Parcheggio di via Molinetto a Malo

https://goo.gl/maps/ZcdvBism7NebrZ199

Si terrà l'escursione dal titolo: Malo... tra sentieri e maschere, organizzata dall'OGD Pedemontana Veneta e Colli in collaborazione con Chiara Bertacco, Guida Escursionistica Ambientale.

Il programma:

Una mattinata dedicata alla natura e alla cultura del territorio di Malo, paese dell'Alto Vicentino celebre per il suo storico Carnevale. Inizieremo con un'escursione per scoprire l'affascinante parte collinare di Malo, caratterizzata da numerosi sentieri, radure e boschetti. Attraversato il torrente Orolo ci dirigeremo verso il santuario di Santa Libera con la sua terrazza panoramica sulla città, e da lì in poco tempo saremo immersi nella natura, che in questo periodo ci delizia con le prime splendide fioriture.

Conclusa l'escursione ci attende una visita guidata al Museo Mondonovo Maschere presso Palazzo Corielli, famosa bottega storica veneziana di maschere in cartapesta, regno magico del Maestro d'Arte Guerrino Lovato. Il Maestro Lovato ha scelto di trapiantare la sua bottega proprio a Malo, in quanto vi è una fortissima tradizione che lega il paese al Carnevale che ogni anno si rinnova con le storiche sfilate dei carri allegorici ?

Lunghezza dell'itinerario: 5 chilometri

Dislivello: 230 metri

Durata: 2.5 ore circa, soste incluse. La visita guidata al Museo Mondonovo Maschere terminerà verso le ore 13:00 ?

Equipaggiamento:

Scarponcini da trekking adatti alla stagione e alle condizioni metereologiche, e scorta personale d’acqua. Si consiglia di portare con sè bastoncini da trekking, abbigliamento a strati e giacca antipioggia

Modalità di prenotazione dell'escursione:

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di Martedì 21 Febbraio, inviando un’e-mail all’indirizzo: info@visitpedemontana.com oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 379 211 7336. Per maggiori informazioni contattare il numero 0445 804837

Contributo di partecipazione:

Adulti: 18,00 €

Ragazzi dagli 11 ai 16 anni: 8,00 €



Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n. VE281)