Magia e stregoneria ai Castelli Giulietta e Romeo

Il Castello della Villa e il Castello della Bellaguardia, popolarmente conosciuti rispettivamente come Castello di Romeo e Castello di Giulietta, sono due manieri nel territorio di Montecchio Maggiore. I manieri sono situati l'uno a poca distanza dall'altro, in posizione panoramica e strategica, su una collina che sovrasta Montecchio Maggiore.Secondo una leggenda diffusasi a metà Ottocento, Luigi da Porto, nello scrivere la sua Historia novellamente ritrovata (che effettivamente ispirò poi Romeo e Giulietta di Shakespeare), si sarebbe ispirato alla vista dei due castelli vicini e opposti, non lontani dalla sua villa di Montorso Vicentino, da cui il nome conferito loro in epoca recente.StoriaEpoca romanaLa più antica testimonianza della presenza umana nella zona di Montecchio Maggiore è datata 2000 circa a.C., periodo a cui si fa risalire uno scheletro umano ritrovato nella zona dell'odierna Via Conti Gualdo. Scarse sono del resto le notizie sulle epoche più antiche, fino almeno all'età romana; una leggenda nata nel medioevo narra che furono i Galli nel IV secolo a.C. a fondare il paese e a fortificarlo: nella Cronografia Zanovello-Lorenzoni troviamo scritto “avanti la venuta di Cristo li anni 360, furono fabbricati li castelli et fortezze di Montecchio Maggiore”.I ritrovamenti archeologici (terrecotte, monete, iscrizioni funerarie, colonne miliari, etc.) parlano invece della presenza romana a partire dal I secolo a.C.