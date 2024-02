"M'illumino di Meno": gli eventi in programma

Concerti al buio, visite al planetario, e i monumenti per un breve periodo si immergeranno nel silenzio luminoso della serata. Venerdì 16 febbraio, Vicenza e i comuni contermini di Caldogno, Costabissara, Dueville, Monticello Conte Otto, Arcugnano, Torri di Quartesolo e Creazzo daranno vita a "M'illumino di meno", la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili lanciata da .Caterpillar e Rai Radio2.

Monumenti al Buio

A Vicenza, le luci si spegneranno sulla Basilica Palladiana, sul Santuario di Monte Berico e su Villa La Rotonda, tre gioielli architettonici che per un breve periodo si immergeranno nel silenzio luminoso della serata. Anche i comuni contermini partecipano attivamente: a Creazzo verrà spenta l'illuminazione di Palazzo del Colle; a Torri di Quartesolo toccherà al municipio; a Caldogno si oscureranno Villa Caldogno, Piazza Europa e Piazza Cresole; a Dueville le luci si abbasseranno su Villino Rossi e Piazza Schondorf; a Costabissara su Piazza Vittorio Veneto; ad Arcugnano su Piazza Mariano Rumor; e a Monticello Conte Otto su diversi luoghi chiave tra cui il piazzale del municipio e il parco dei Cedri. Quinto Vicentino parteciperà con uno spegnimento simbolico di un minuto delle luci del centro e delle frazioni.

Visite al Planetario e Osservatorio Astronomico

Venerdì 16 febbraio, alle 19 e alle 20, si terranno due turni di visite guidate al planetario del liceo Quadri con il professore Aldo Pegoraro. È necessaria la prenotazione scrivendo a ecologia@comune.vicenza.it (massimo 30 persone a turno).

Sabato 17 febbraio, dalle 19.30 alle 23, con l’evento “Così buio non c(i)elo ricordavamo. Osserviamo il cielo a luci spente” ci sarà l’apertura straordinaria dell’osservatorio astronomico di Arcugnano. L’iniziativa, organizzata dal gruppo astrofili vicentini "G. Abetti" sarà ad ingresso libero.

Concerti al Buio alla Biblioteca Bertoliana

La Biblioteca Bertoliana si unisce all'iniziativa con due concerti al buio il 16 febbraio alle 18, realizzati in collaborazione con il conservatorio Arrigo Pedrollo. Gli spettacoli vedranno Giacomo Tripoli e Raffaele Trovò al clarinetto e Alessia Calvi e Marilena Mongillo al flauto, eseguire brani di Mozart, Yost, Mendelssohn-Bartholdy, Quantz e Beethoven, offrendo un'esperienza immersiva che unisce musica e consapevolezza ambientale.

Convegno sull'Inquinamento Luminoso

Il 20 febbraio, presso i chiostri di Santa Corona, si terrà il convegno "Inquinamento luminoso. Vecchi adempimenti e nuove opportunità", con l'intervento di Adamo Bellini di Arpav. Un'occasione per approfondire le tematiche legate all'impatto dell'illuminazione artificiale sull'ambiente e scoprire nuove strategie per un futuro più sostenibile.

Asiago

La Casa di riposo di Asiago ha scelto di rinnovare la sua adesione al progetto “M’Illumino di meno” interpretando in chiave originale e coinvolgente uno dei punti del decalogo per ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse. Sono nate così le ricette de na volta degli ospiti del Centro: dei video in cui ripercorrere passo passo gli ingredienti essenziali per realizzare piatti

semplici, cucina povera ma gustosa della tradizione, e soprattutto, a basso impatto ambientale. I video saranno pubblicati il 16 febbraio, sul canale Facebook dell’Istituto al link: https://www.facebook.com/CasaRiposoAsiago/