Lungo la Valle dei Mulini di Mossano

Con questa panoramica escursione si va sui Colli Berici, la lunga dorsale che funge da spartiacque tra il Parco Regionale euganeo e le Prealpi venete, è uno scrigno di enorme ricchezza naturalistica e storica. Tradizioni, usi e costumi locali saranno tema di questo interessante trekking pomeridiano, che si snoda lungo i sentieri della Valle dei Mulini di Mossano e la Grotta di San Bernardino. I colori del crepuscolo, gli antichi mulini, i colli all'orizzonte saranno solamente alcune delle bellezze che si incontrano durante il trekking in programma sabato 29 gennaio 2022 alle ore 14.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L’ itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 12 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, pila frontale o torcia a mano, acqua, snack, mascherina, gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico – medio)

Dislivello: +350 m ca

Durata: 4 h ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 9 km ca

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

FINE ESCURSIONE ore 18.30 circa



SABATO 29 GENNAIO 2022 ore 14.30

IL COSTO

Adulti € 15,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 10,00



LE ISCRIZIONI

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com