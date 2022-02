Lumignano by night

Camminare di notte nei boschi è un'esperienza affascinante, i sensi si acuiscono e si può percepire un'inaspettata vitalità, fatta di spostamenti e di versi degli animali notturni.

Con questa escursione si sale in uno dei punti panoramici più famosi dei nostri colli, dal quale si vede la pianura da un'altra prospettiva, dopodiché si scende a valle in una zona fresca e ombrosa (anche di giorno) dove si potranno sentire i rumori del bosco di notte. Poi si farà una tappa davanti all'eremo di San Cassiano (cancello antistante all'eremo) dove la guida racconterà la storia di questo prezioso luogo.

Per finire (per chi lo vorrà), terzo tempo e birretta all'osteria Ai Lumi!

VENERDÌ 18/2/2022

Luogo e ora di ritrovo: ore 21 in piazza Mazzaretto a Lumignano (davanti l'osteria Ai Lumi)

https://maps.app.goo.gl/E7Dqf7yNNfxFpKNdA

Dati tecnici:

-Lunghezza: 5 km circa

-Dislivello in salita: 250 metri circa

-Impegno e difficoltà: facile

-Tempo previsto: 3 ore circa, pause e spiegazioni comprese.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Pila frontale

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro, 10 euro ai minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica,