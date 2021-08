Lumen Festival 2021, tutto il programma

Al Lumen Music Festival assoluta protagonista è la musica di altissimo livello in una location grande e verdissima. Occhi sul palco, mani al cielo. E Green pass obbligatorio. Si svolgerà presso Spark a Torri di Quartesolo (VI): una location polifunzionale dotata di un’ampia area sulle rive del laghetto di Marola, perfetta per divertirsi in un’atmosfera coinvolgente al ritmo della musica preferita, sarà il primo evento a Vicenza con il certificato vaccinale.

Lumen Festival

I migliori nomi della scena indie, rock, itpop, hiphop, il Lumen mantiene l’impronta originale del festival con grandi concerti di alto livello. Lumen Music Festival torna quest’anno per una speciale ottava edizione dal 5 all’8 agosto 2021 a Vicenza. Psicologi, Will, Fast Animals And Slow Kids, Leon Faun, Mecna, Post Nebbia, Irbis 37, Margherita Vicario, Bnkr44 e Antartica sono gli headliner di Lumen Festival 2021.

Con sette edizioni alle spalle e una crescente richiesta da parte del pubblico, Lumen Festival è il festival musicale inclusivo, curioso e stimolante che fa risplendere Vicenza nelle sere estive..

LINE UP

Giovedì 05 agosto

PSICOLOGI

+ WILL

+ Sgrò



Venerdì 06 agosto

Fast Animals and Slow Kids

+ Leon Faun + Bais

+ gIANMARIA



Sabato 07 agosto

MECNA

+ Post Nebbia + IRBIS37

+ Caleydo



Domenica 08 agosto

Margherita Vicario

+ BNKR44 + Antartica

Apertura porte ore 18

Chiusura ore 01:00

Inizio musica dalle 20:00

BIGLIETTI: https://www.ticketmaster.it/artist/lumen-festival-biglietti/1063512

GREEN PASS

Gli organizzatori informano: "Il green pass sarà richiesto per la sola zona concerti, non per l’area SPARK, che avrà modalità da “Palestra” e da “Ristorante all’aperto” nelle proprie aree dedicate.

Fare il tampone al Lumen Festival. Per questo allestiremo un punto tamponi in accordo con il Poliambulatorio Fida Medica, che permetterà a chi vuole di fare un test rapido direttamente all’ingresso del festival di ottenerlo ad un prezzo calmierato. Se decidete di fare il tampone direttamente da noi, cercate di arrivare presto per evitarvi file e rallentamenti."

Come si ottiene il Green Pass?

dopo aver fatto almeno una dose del vaccino COVID-19;

in caso di tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore

in caso di guarigione dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Il nostro consiglio è di vaccinarsi il prima possibile, anche perché è l’unico modo per far ripartire questo settore e tornare a vivere i concerti come siamo sempre stati abituati.

Nel caso, per qualsiasi motivo, non possiate fare nemmeno una dose di vaccino entro il 5 agosto e non abbiate avuto il Covid, la soluzione è farsi un tampone (anche rapido) entro 48h prima dell’evento che vi interessa.

Fare il tampone gratuitamente:

In Veneto le ULSS permettono di fare tamponi gratuitamente, in orari e luoghi specificati qui.

I principali punti tampone, messi a disposizione gratuitamente in Veneto:

(trovi tutti i punti qua)

