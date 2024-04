Love&Love al Teatro Civico di Schio

Prezzo non disponibile

Domenica 21 aprile 2024 alle ore 18.30 presso il Teatro Civico di Via Maraschin 19 a Schio si terrà lo spettaccolo Love&Love liberamente ispirato a "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare.

«Il nostro mondo è turbato… Forti venti hanno succhiato dal mare piogge velenose... E i fiumi, così gonfiati, escono dai loro argini. Il contadino ha sprecato sudori e fatiche, perché il verde grano marcisce ancor prima di diventare spiga. Gli ovili sono vuoti. E nelle pianure allagate i corvi si nutrono di animali morti nel fango. La luna, pallida, riempie l’aria di febbri e malattie. Il filo è perduto. Gli uomini non conoscono più il tempo della festa. Non più racconti, canti... ... non musiche accendono la notte.»

Esito del laboratorio teatrale #CampusCompany condotto da Mimì Mimì con Delfina Pevere.