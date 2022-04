Le notti de il bandito festival: Pierpaolo Capovilla.

1° edizione del Festival Le Notti del Bandito in programma dal 21 al 23 e dal 28 al 30 Aprile 2022 presso l’Auditorium Vivaldi di San Giuseppe di Cassola (VI). Sei giorni completamente dedicati al rock d’autore ed alla musica di qualità con grandi protagonisti come Pierpaolo Capovilla, Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi, Flavio Ferri, Radiofiera, Paolo Benvegnù, Debora Petrina con spettacoli che coinvolgeranno anche il teatro e la letteratura (Tiziano Scarpa), la danza (Carlotta Plebs) ed un dibattito culturale prima di ogni spettacolo per approfondire tematiche culturali e conoscere più a fondo gli artisti stessi.



Giovedì 21 Aprile 2022, ore 21:00. La prima serata vedrà protagonista l’ex voce de Il Teatro Degli Orrori Pierpaolo Capovilla che si cimenterà in una lettura scenica di Pierpaolo Pasolini “La religione del mio tempo”, nell’anno del centenario della nascita del celebre poeta e scrittore. Ad aprire la serata un inedito duo formato da Arlo Bigazzi e Flavio Ferri (Delta V) in una improvvisazione sonora “Le Formidable Bordel”.

Venerdì 22 Aprile 2022 ore 21:00. La seconda serata vedrà protagonisti Tiziano Scarpa e Debora Petrina. Debora Petrina, cantautrice e compositrice, incontra le storie del celebre scrittore Tiziano Scarpa: sul palco alternano canzoni e racconti in rima. Alle tastiere, chitarra e voce, Debora canta con una presenza scenica ammaliante. Fra un brano e l’altro accompagna le storie di Tiziano tratte dal suo libro “Una libellula di città”. Ad aprire la serata Marco Crivellaro e Federico Motta in pianoforte e violoncello progetto parallelo del compositore bassanese Marcus Grimm. Ingresso 10€ +d.p. (ridotto under 26: 5€). Biglietti su www.mailticket.it



Sabato 23 Aprile 2022 ore 21:00. Chiuderà il primo weekend di concerti lo spettacolo “Mephisto Ballad”, lo spettacolo/concerto nato dall’omonimo album scritto da Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi in una delle rare esecuzioni dal vivo. Insieme ai due musicisti e compositori, nonché fondatori dei Litfiba, ci saranno altri musicisti e amici di grande levatura: Flavio Ferri e Andrea Chimenti. Il light design è a cura di Mariano De Tassis (che suonerà anche le percussioni) mentre l’ambientazione sonora porta la firma di Vladimir Jagodic. Ad aprire la serata la giovanissima cantautrice Talèa con alcuni brani dal suo ultimo lavoro “Tales”. Ingresso 20€ +d.p. (ridotto under 26: 10€). Biglietti su www.mailticket.it



Giovedì 28 Aprile 2022 ore 21:00. La quarta serata del Festival vedrà protagonista una band storica del veneto: i Radiofiera. Si tratta della prima data del tour “De chi situ ti” per festeggiare i 30 anni di carriera della band di Ricky Bizzarro. La band ripercorrerà tutti i loro successi in versione acustica. In apertura della serata Raul Bortolon, musicista autore e scrittore di Bassano del Grappa. Ingresso 10€ +d.p. (ridotto under 26: 5€). Biglietti su www.mailticket.it



Venerdì 29 Aprile 2022 ore 21:00. Quinta serata del festival con protagonista il cantautore Paolo Benvegnù: l’ex voce degli Scisma si esibirà con la sua band in versione semiacustica. Il cantautore presenterà il suo più recente disco: “Dell’odio e dell’innocenza”. Ad aprire Nicola Lotto, cantautore padovano che presenterà il suo ultimo lavoro “Il canto nudo” . Ingresso 20€ +d.p. (ridotto under 26: 10€). Biglietti su www.mailticket.it



Sabato 30 Aprile 2022 ore 21:00. L’ultima serata del festival vedrà un meraviglioso connubio tra danza contemporanea e musica. Protagonista sarà Carlotta Plebs, ballerina e performer, con il suo spettacolo “Tanzerloch”, tra danza e teatro. Una produzione in collaborazione con Ersilia Danza. In apertura la cantautrice trentina Maria Devigili. Ingresso 10€ + d.p. (ridotto under26: 5€). Biglietti su www.mailticket.it



Gallery



L’Auditorium Vivaldi è in Via Monte Pertica a San Giuseppe di Cassola (VI) al confine con il comune di Bassano del Grappa. I biglietti di tutti gli spettacoli sono in vendita su www.mailticket.it ed alla cassa dell’Auditorium nei giorni degli spettacoli. Disponibili abbonamenti per tutte le serate a soli 50€ (ridotto under 26: 25€).