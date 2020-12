Laboratorio per bambini e adulti: aspettando Natale

Natale è il tempo dell'incanto e della magia: mai come quest'anno ne abbiamo TUTTI bisogno, grandi e piccini!

E allora proponiamo un laboratorio per bambini e per adulti in contemporanea! Per regalarci una giornata all'aria aperta (se il clima permette), imparando con le mani e coltivando fantasia!

Programma:

ore 9.45 arrivo bambini dai 3 ai 10 anni (triage accoglienza secondo i protocolli antiCovid)

ore10.00-12.30 passeggiata per raccogliere il materiale naturale e realizzazione della personale porta dell'elfo

ore 10.00 accoglienza adulti

10.20- 12.00 costruzione di un centrotavola e ghirlanda per la porta, con elementi naturali

ore 12.45 pranzo presso Agriturismo Al Pozzo.

menu bambini: primo, verdura, pane, dolce, acqua - 6€

menu adulti: primo, verdura, pane, secondo (carne o vegetariano), dolce, vino, acqua - 12 €

ore 13.30 rito magico di attivazione della porta dell'elfo al campo base.

Costo:

laboratorio bambino (ore 10.00-12.00): 12€.

laboratorio adulto (ore 10.00-12.00): ore 15 €.

giornata intera bambino, con pasto incluso (10.00-15.00): 25 €. Secondo figlio: 20 €.

giornata intera adulto, con pasto incluso (pomeriggio libero): 25€.

Durante la giornata sarà aperto il nostro "mercatino del bosco", con Doni realizzati a mano per i vostri regali e con la possibilità di scambiare abbigliamento per i bambini del bosco.

Prenotazione obbligatoria - posti limitati. melococcolo@gmail.com

Alice 3312801151

Amina 3466707623

SABATO ALLE ORE 10:00

Aspettando Natale

Agriturismo al Pozzo

Via Belliamadore, 21 Montorso Vicentino