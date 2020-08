La storia del leone simbolo del Veneto: conferenza spettacolo

Una conferenza spettacolo sulla storia del leone simbolo della Repubblica Serenissima e del Veneto, che compare in piazze e palazzi di tantissime città.

Da dove è arrivato il nostro Leone simbolo? Quale strada ha percorso per approdare lassù, sulla colonna di piazza San Marco a Venezia?

Attraverso il racconto di Galliano Rosset e la lettura di docu- menti storici seguiremo, in questa “conferenza spettacolo”, le traiettorie del commercio veneziano fin dal Medioevo, lungo i sentieri delle carovane e le rotte dalle flotte mercantili, tra il Mediterraneo e il lontano Oriente. Un viaggio avventuroso e sorprendente, che ci permetterà anche di scoprire se quello che il Leone tiene ben aperto davanti a sé è il Vangelo di San Marco o... il libro contabile dei commercianti veneziani.

Compagnia “ASTICHELLO” di Monticello Conte Otto (VI)

LA STRADA DEL LEONE Conferenza spettacolo di Galliano ROSSET

INGRESSO GRATUITO

sabato alle ore 21:00

Cavazzale Villa Zanella