La luce bel bosco: Gioca Escursione tra le stelle

Accompagnati da una guida, seguendo le stelle, ci si avventura alla scoperta del bosco di notte.

Durante questa passeggiata sensoriale i rumori della notte raccontano la magica vita del bosco, scoprendo che è possibile camminare al buio anche senza torcia.

M'ILLUMINO DI MENO: LA LUCE NEL BOSCO - GiocaEscursione tra le stelle

SABATO 12/3/2022 DALLE ORE 20:00 ALLE 22:00

L'escursione si svolgerà su un percorso facile, adatto a tutte le età caratterizzato da un dislivello inferiore ai 200m.

Da portare con sè: scarponcini da montagna (NO MOON BOOT o scarpe a suola liscia), vestiario a strati (in inverno ci possono essere temperature molto rigide, ma camminando ci si scalda in fretta), acqua o tè caldo per tutta la durata dell'escursione ed un eventuale piccolo spuntino, pila frontale.

Ritrovo presso la sede del Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"; (Viale della Vittoria, 1 Asiago).

Adatto a tutta la famiglia!

Costo: 8 € intero, 5 € ridotto

MASSIMO 25 PARTECIPANTI AD ESCURSIONE

Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico “P. Rigoni”, presso lo I.A.T

Contatti Museo:

mail: info@museonaturalisticoasiago.it

tel: 0424600256

sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago

Contatti I.A.T.

mail: info@asiago.to

tel: 0424462221

sede: Piazza Carli, 1 Asiago