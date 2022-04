A Montecchio: La Faida rievocazione medioevale e Cibus in Strata

Presso i Castelli di Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore prende vita un vero e proprio borgo quattrocentesco, animato da un grande mercato tipico, dal quartiere degli armigeri, da spettacoli, intrattenimenti e personaggi appartenuti all’epoca medievale. Viene rivissuta attraverso questa manifestazione folcloristica la storica faida tra le casate dei Montecchi e quella dei Capuleti, una ricostruzione in un’area naturale dove ritornare ai fasti di un tempo con dame, cavalieri, musici, giocolieri, mercanti ed artigiani. Un modo per immedesimarsi e riscoprire un glorioso passato avvolto nell’oscurità ma che ha lasciato le sue tracce ben visibili nel territorio.

L’attesa rievocazione storica animerà l’area dei Castelli sabato 30 aprile e domenica 1° maggio dove gli aspiranti Romeo e Giulietta sfileranno in abiti storici, per essere poi eletti il 23 luglio al Castello di Romeo.

Tante le novità dell’edizione 2022, ad iniziare dall’appuntamento con “In attesa di Montecchio Medievale – La Faida”, domenica 24 aprile dalle 20.30, sfilata in costumi d’epoca, con esibizioni di tamburi e sbandieratori. Partenza dal piazzale della chiesa San Pietro Apostolo e arrivo in piazza Marconi, passando per corso Matteotti e via Lorenzoni.

Sabato 30 aprile - Cibus in Strata

Dalle 17 alle 23 andrà in scena “Cibus in strata” nell’area del castello di Romeo, per una notte all’insegna dei sapori di un tempo e per rivivere il Medioevo in chiave culinaria. Tra le novità di quest’anno il mercato storico in notturna. All’imbrunire nella chiesetta degli Alpini ci sarà un concerto di canti gregoriani.

Tra le mura del suggestivo Castello di Romeo, una notte all’insegna dei sapori di un tempo, con bancarelle gastronomiche che riporteranno agli antichi fasti dei regali banchetti in cui dame e cavalieri solevano rifocillarsi al suono di ghironde, tamburi e cornamuse ed ammirando spettacoli di giocolieri, saltimbanchi, musici e danzatori. Mercanti ed artigiani con i loro storici banchi e il loro sapere millenario.

Ore 17,00 aperitivo presso l’Hostaria del Viandante ed in orario di cena varia scelta tra: carni cotte su braciere medievale, zuppe, arrosticini abruzzesi, tortellini di Valeggio, polenta tradizionale cotta nel paiolo, panini, dolci e frittelle.

Alle ore 19,20 ed alle ore 21,00 speciale esibizione di canto gregoriano della Schola Gregoriana "Giulio Cattin" presso la Chiesetta Degli Alpini.

Per i camperisti è attiva un’area camper in Piazza Carli completa di tutti i servizi per soddisfare le varie necessità.

Domenica 1° maggio - Montecchio Medievale "La Faida" XXI Edizione

Alle 9 ci sarà la partenza da Piazza Marconi, di fronte al Duomo, della “Minimarcia Biancorossa” a cura del Club Biancorosso, passeggiata riservata a bambini e ragazzi che terminerà al Castello di Romeo. Una manifestazione sportiva pensata per le famiglie, che da oltre vent’anni si integra in grande armonia con la rievocazione medievale già allestita tra i castelli.

Dalle ore 11,00 alle ore 19,00 – Rievocazione storica:

Dopo una passeggiata lungo semplici itinerari (dai 3 ai 10 km) che partono dal paese e che sono percorribili da chiunque si giunge alla sommità dei colli (tramite servizio di bus navetta per i più impazienti), verremo catapultati nel Medioevo, nel suggestivo sfondo naturale dei magnifici Castelli che hanno ispirato la tragedia dei due romantici amanti. Una rievocazione storica dove folclore e leggenda si mescolano a creare una magica realtà. Lo spettatore viaggerà a fianco di giocolieri, sbandieratori, musici, danzatori e falconieri che lo allieteranno con spettacoli fissi ed itineranti tra i due castelli dall’alba al tramonto. Mercanti ed artigiani saranno pronti con il loro sapere e le loro tipiche bancarelle ad attirarlo in un mondo di emozione e scoperta degli antichi mestieri. Bancarelle gastronomiche sapranno inebriare con i loro sapori i palati più sopraffini.

Nella torre del Castello di Romeo potrete ripercorrere attraverso una mostra fotografica la storia di questa stupenda manifestazione attraverso immagini delle coppie vincenti delle precedenti edizioni a cura del Fotoclub di Montecchio Maggiore.

Un’area ben delimitata sarà adibita ai servizi igienici, Punto di Primo Intervento e Punto Informazioni.

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del 1° Maggio sarà attivo il numero telefonico 0444 492259 per informazioni.

Servizio BUS Navetta: funzionerà al costo di 2,00 Euro SOLO nella giornata del 1° Maggio dalle ore 11,00 alle ore 20,00: biglietto valido per l’andata e il ritorno. Partenze da: Parcheggio Via Degli Alberi (servizio anche per disabili) – Parcheggio Ditta Xylem Via Lombardi.