La denuncia fatta con ironia è un atto d'amore

ARTE A KM ZERO... O QUASI

Edoardo Maria Maggiolo ospita Manuela Contato



inaugurazione sabato 5 novembre



E' proprio così: la COVID ci sta regalando nuovi artisti!

L'isolamento forzato, la meditazione, la nuova realtà temporale ha nutrito la nostra creatività, fino a qualche anno fa nascosta.

Il caso di Manuela Contato è eclatante. Durante la COVID ha finalmente trovato il tempo di dedicarsi al collage in maniera non sporadica e, con grande ironia, ha realizzato delle vere e proprie opere d'arte.

Per tutta la vita ha collezionato ritagli dalle riviste, colpita da un colore o da un'immagine. Crea normali interni borghesi dove succedono strane cose, fotogrammi di film immaginari, flash di sogni, stanze ideali per gente fuori dal comune. Ritaglia tanti pezzettini, ogni particolare e li riassembla con pazienza per ottenere l'immagine esatta che ha in mente. Può metterci anche dei giorni.

Il suo mondo interiore è concentrato sulla fantasia, sull'oltre la realtà, su una visione incantata che l'avvicina molto al movimento del realismo magico.

L'Annunciazione è un tema molto caro all'artista. Questo momento sospeso, misterioso intimo l'ha ispirata nella realizzazione di oltre venti opere. I tanti significati racchiusi in questo episodio abbracciano, con molta ironia, i significati che Manuela Contato ha voluto aggiungere.

Ti strappa un sorriso, ma ti fa anche riflettere.



allestimento scenografico : ANNUNCIAZIONE

a cura di Edoardo Maria Maggiolo



promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza

con il patrocinio del Comune di Vicenza

organizzazione Arte a km zero associazione socio culturale no profit





