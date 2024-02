"La bella addormentata" al Teatro Astra: Carnevale con il grande classico per le famiglie

Cosa c’è di meglio di un appuntamento con una fiaba per festeggiare il Carnevale? Per divertirsi insieme, sì, ma anche per trarne un insegnamento profondo. Dormire, fermarsi, trovare un momento di riflessione e inattività, infatti, sono il preludio al cambiamento, alla crescita, alla rinascita, all’affrontare una nuova vita rappresentati dal personaggio della “Bella Addormentata” nelle varie versioni del grande classico. Gli avvenimenti che accompagnano la fanciulla che si addormenta, si risveglia e vive una nuova realtà sono al centro anche del nuovo spettacolo di Gianni Franceschini prodotto da La Piccionaia La bella addormentata, in scena al Teatro Astra di Vicenza domenica 4 febbraio, alle 17, nell’ambito di Famiglie a teatro. Da non perdere, dunque, gli avvenimenti portati sul palco da Nicola Pazzocco e Annalisa Cracco che diventano un esempio per tutti, specialmente per chi è in un’età di sviluppo, di cambiamento e di scoperta nella proposta per spettatori dai tre anni della rassegna curata dal Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia per il Comune di Vicenza con il sostegno del Ministero della cultura e della Regione del Veneto, di Banca del Veneto Centrale e Farmacia Centrale Valeri e la collaborazione tecnica di Nardi Out Door.

Nella nuova produzione di Teatro Ragazzi della realtà vicentina, che ha debuttato in autunno, in un immaginario “Circo delle fiabe” un clown, un pagliaccio bianco, racconta la fiaba della “Bella addormentata”. Il clown si avvale di figure animate, di azioni teatrali, di travestimenti e momenti di partecipazione collettiva con l’accompagnamento di musiche suggestive.

La fiaba della fanciulla che si addormenta per un incantesimo e poi si risveglia pronta per una vita più complessa, arricchita e adulta, è mantenuta nei suoi punti più significativi. L’ambiente circense, fantastico e grottesco sottolinea particolarmente il valore dei sogni della fanciulla che favoriscono lo sviluppo della sua personalità e della sua spinta all’autonomia nell’affrontare i vari aspetti della vita.

Gianni Franceschini

Pittore, attore, drammaturgo e regista di teatro. Da sempre mette insieme pittura e messa in scena. Premiato al prestigioso Museo delle Arti Naïves Cesare Zavattini di Luzzara, nel quale sono esposte permanentemente alcune sue opere per l’innovazione dell’arte naïve. Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica come Maestro della pittura naïve italiana nel 2000, vincitore di vari premi all’estero, tra arte naïve, singulière e outsider, Franceschini continua una ricerca nel rapporto tra arte popolare e contemporanea. Espone costantemente in varie situazioni in Italia, Spagna, Svizzera e Olanda. Animatore culturale, legato al teatro per ragazzi, popolare e di figura.

I suoi spettacoli sono stati presentati in rassegne e festival, dagli anni ’70 ad oggi, in Italia, molti paesi europei, Stati Uniti e Canada.

La rassegna domenicale, che vede sempre più famiglie affezionate con un numero di abbonamenti in crescita, propone spettacoli di teatro d’attore, teatro di figura e d’ombre, teatro musicale, videoproiezioni, danza. Dopo l’appuntamento del 4 febbraio con La bella addormentata di Gianni Franceschini, il programma prevede il 18 febbraio Caro lupo di Drogheria Rebelot, il 10 marzo Taro il pescatore del Teatro del Piccione e, infine, il 24 marzo Nunc della compagnia Brat.

Carnevale all’Astra

In occasione del Carnevale, l’Astra di Vicenza per la festa con la rassegna: l’invito per i piccoli spettatori e le piccole spettatrici e le loro famiglie è di andare a teatro in maschera.