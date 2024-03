L’orto delle sorprese & a caccia di semi selvatici, laboratorio di orticoltura per bambini

Un laboratorio di orticoltura per bambini e la ricerca di semi selvatici da conservare.

Sabato 30 marzo 2024 dalle 9.30 alle 15.30

Con le mani nella terra ed il cuore in montagna scopro…tutte le sorprese che fare l’orto mi può riservare!

Sistemiamo insieme l’orto didattico della Biofattoria Bisele e creiamo un piccolo orto da portare a casa con noi!

Dopo pranzo partiamo per una passeggiata fuori sentiero a caccia di semi selvatici da raccogliere e conservare in quaderno molto speciale!



Programma

9.30 -10.00 accoglienza e giochi di conoscenza.

10.30 - 12.30 il racconto di una storia, la visita all’orto didattico e la realizzazione di un orto da portare a casa!

12.30-13.00 pranzo al sacco

13.00-15.00 Avventura fuori sentiero alla ricerca di semi e piante selvatiche e creazione di un raccogli-semi.

15.00-15.30 un saluto agli asinelli e quattro chiacchiere al magico cerchio dei ricordi.



Da portare con sè: scarponcini e giacca impermeabili, vestiario comodo e a strati, guanti e berretto, pranzo al sacco, borraccia.



Luogo BioFattoria Bisele: Via Beata Giovanna 26 - 36010 Canove di Roana (VI) - https://g.page/agribisele?share

L’attività si svolgerà in parte all’interno di locali riscaldati e in parte all’esterno, anche in caso di neve. Il programma potrà subire variazioni. In caso di pioggia le attività verranno svolte all’interno.



Costo per la giornata: 30€ a partecipante, materiali per il laboratorio inclusi e merenda del mattino. Per tutte e tre le giornate costo: 75€.

L’attività verrà attivata con un numero minimo di 6 partecipanti. I posti sono limitati.

Prenotazione per la sola attività della mattina. Orario 10.30 - 12.30 - prezzo 12€ a partecipante.

Il pagamento va effettuato prima dell’inizio delle attività presso il punto vendita.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE



Contatti: 350 0476262 (WhatsApp, Chiamate) | e-mail: agribisele@gmail.com | www.agribisele.com



La Biofattoria Bisele è registrata nell’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche del Veneto.