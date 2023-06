L'atlante dei desideri, spettacolo itinerante

Uno spettacolo di inQuanto teatro

Illustrazioni e·mò·ti·con/ illustra l’emozione

Con Elisa Vitiello

Testo Andrea Falcone

Regia Giacomo Bogani

Grafica Floor Robert

Teatro di legno Eva Sgrò

Produzione La Piccionaia



Spettacolo itinerante in Kamishibai, partenza dal Teatro Astra e arrivo a Palazzo Cordellina, Biblioteca Civica Bertoliana



L’atlante dei desideri è un progetto per bambine e bambini che unisce scrittura, illustrazione, recitazione, per esplorare le possibilità offerte dal potere dell’immaginazione. “Esprimi un desiderio”: lo diciamo al compleanno, di fronte a una stella cadente, prima di Natale. Aladino ne ha avuti tre, il pesciolino d’oro una manciata…Ma perché accontentarci?



Con questo spettacolo vogliamo intraprendere insieme un grande viaggio, per imparare a dar voce ai nostri sogni e per ascoltare quelli degli altri. Perché abbiamo passato tanto tempo da soli e oggi non c’è cosa più importante che uscire alla luce del sole e far incontrare i desideri di tutti, accogliere quelli degli altri nella propria visione.



Un invito quindi a riflettere sui temi del Sogno, del Desiderio e dell’Utopia con il fine di esplorare le possibilità che offre il potere dell’immaginazione applicata al teatro e alla forma illustrata. Chi ti piacerebbe essere? Qual è il tuo desiderio più grande? Se potessi cambiare il mondo come lo vorresti? Le illustrazioni sono spunti narrativi di riflessione che aiutano ad aprire lo sguardo a creare intrecci narrativi, itinerari mentali: visioni di futuro, futuri sperati e sogni nel cassetto. Sogni come possibili rifugi ed estraniamento dalla realtà, o moti di speranza e voglia di cambiamento. Meraviglia e possibilità possono far parte della stessa storia? Utopie come bussole che ci aiutano ad orientarci per formare un grande atlante delle possibilità.

In programma dal Teatro Astra di Vicenza il 23/06/2023 alle ore 18,30.