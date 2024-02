L’anatra all’arancia, un classico intramontabile al TCVI

Prezzo non disponibile

La stagione di prosa del Teatro Comunale di Vicenza si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento con "L'anatra all'arancia", un classico intramontabile del teatro leggero che trova nuova vita grazie alla brillante reinterpretazione di Claudio Greg Gregori. Questa versione moderna del capolavoro teatrale vede sul palco un cast d'eccezione, con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli nei ruoli principali, supportati dalle talentuose performance di Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. Le rappresentazioni sono programmate per venerdì 9 e sabato 10 febbraio alle 20:45.

Prima dello spettacolo, è previsto nelle due date al Ridotto, l’incontro a teatro che venerdì 9 e sabato 10 febbraio alle 20:00 sarà condotto da Antonio Stefani, giornalista, scrittore e critico teatrale. Stefani racconterà di questa commedia leggera, in puro stile West End Londinese, scritta negli anni sessanta dal prolifico drammaturgo scozzese William Douglas Home che sarà ripresa solo alla fine degli anni settanta dal drammaturgo francese Marc- Gilbert Sauvajon, autore per i Theatre de Boulevard. Il primo adattamento del testo fu fatto per la televisione, mentre negli anni novanta la commedia approdò finalmente a teatro con il titolo che l’ha resa celebre, ovvero “Le Canard à l’Orange” (“L’anatra all’arancia).

I biglietti per "L'anatra all'arancia" sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, aperta dal martedì al sabato dalle 15:00 alle 18:15, o possono essere acquistati online sul sito ufficiale www.tcvi.it. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il teatro al numero 0444 324442.

