Isabella Rosellini in Darwin's Smile a Vicenza

Isabella Rossellini, in un approccio unico e innovativo, porta in scena il suo nuovo one woman show, "Darwin's Smile". In questo spettacolo, Rossellini unisce arte e scienza, due ambiti spesso considerati agli antipodi, per esplorare la continuità tra gli esseri umani e gli animali nel modo di esprimere le emozioni. Ispirata dalla lettura del libro di Charles Darwin "L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali", Rossellini dimostra come la recitazione possa essere uno strumento per comprendere la misteriosa natura degli animali e le loro emozioni.

Attraverso l'uso dell'empatia, fondamentale sia nella recitazione che nello studio del comportamento animale (etologia), lo spettacolo si trasforma in una lezione sull'evoluzione e sulla recitazione. Con il suo caratteristico umorismo, Rossellini interpreta sul palco una varietà di animali, tra cui cani, gatti, galline e pavoni, e persino Charles Darwin stesso, utilizzando semplici e innocenti espedienti.

"Darwin's Smile" si rivela un'occasione per imparare, divertendosi e ridendo, sull'arte della recitazione e su complesse teorie scientifiche. Lo spettacolo, che si terrà martedì 16 gennaio alle ore 20.45 al Teatro Comunale di Vicenza, è un'esperienza che lascia il pubblico con una nuova prospettiva sull'interazione tra arte, scienza e il mondo naturale.