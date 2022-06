'Insieme sotto il cielo': racconti, musica e immagini nella corte di Palazzo Leoni Montanari

Colpi di scena tra miti, dei, eroi ed eroine vi aspettano a Palazzo Leoni Montanari! ? Scoprite tutti gli eventi in programma dal 28 giugno al 4 settembre 2022, dedicati al teatro in corte, in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Vicenza per il palinsesto di “Insieme sotto il cielo – estate 2022”.

Programma

INSIEME SOTTO IL CIELO - ESTATE 2022 - Racconti, musica e immagini nella corte di Palazzo Leoni Montanari

Colpi di scena tra miti, dei, eroi ed eroine

in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale Citta di Vicenza

. EROINE. Le donne del mito

Elena, Andromaca, Briseide, Didone, Circe e altre donne dei grandi poemi epici, Iliade, Odissea, Eneide, raccontano il mito dalla prospettiva femminile.

Sono un esercito le donne raccontate da Omero e Virgilio.

Nella memoria greca, e poi latina, le donne hanno dato vita agli uomini, alle città e ai miti più persistenti. Vivono spesso su un'isola, più che sulla terraferma, perché si distinguono dalle donne reali, contemporanee degli autori, hanno tratti feroci o magici come le creature fantastiche, e anche se usano il telaio, non sacrificano i loro desideri per un uomo che non hanno scelto. Le donne del mito, che sono entrate a far parte dei racconti epici più belli dell'umanità, sono forti e vogliono scegliere, sanno amare e anche soffrire: sono le vere antenate delle donne di oggi.

Lettura scenica

Voce recitante Anna Zago

Produzione Theama Teatro (durata 60 minuti)

martedì 28 giugno, ore 21.15

---------------------------------

. EURIDICE … ORFEO

Reading liberamente tratto dal romanzo di Claudio Magris, “Lei dunque capirà...”

Il racconto, nell’intuizione geniale dell’autore, e? affidato alle parole di Euridice: per la prima volta è lei a raccontare la storia del suo amore. L’intera vicenda si pone in un ipotetico aldilà in cui Euridice incontra un eclettico Segretario, capace di farle ripercorrere tutta la sua storia d’amore, non senza qualche appunto, per arrivare poi alla fatidica domanda: “Perché Orfeo si e? girato?”.

Una storia in chiave moderna di un folle amore, che è riuscito a vincere la morte e a travalicare tutti i confini: l’amore è la risposta alla cruciale domanda, un amore consapevole, maturo, disincantato, più forte di ogni verità.

Lettura scenica

Voci recitanti Giulia Pelliciari e Giacomo Vianello

Produzione Fumo Bianco Compagnia Teatrale (durata 60 minuti)

martedì 12 luglio, ore 21.15

-------------------------------------------

. LA CAMERIERA DI POESIA A SERVIZIO IN CITTA’

Uno spazio intimo in cui ritrovare, con la poesia, anima e corpo

45 cuffie per 45 spettatori che scelgono un menù poetico che Claudia Fabris serve dalla sua postazione illuminata da piccole luci. E’ un ristorante itinerante di versi dove i piatti del menu? da cui ordinare sono testi poetici, suoni e canzoni, e vengono serviti in cuffia dal vivo, dall’artista ai suoi ospiti. Il menu? propone antipasti, piatti unici, dolci e parole sotto sale (il piccolo vocabolario poetico di Claudia Fabris edito nel 2020 da AnimaMundi), con sezioni dedicate ai miti classici, ai versi contemporanei e ai piatti della casa, con testi originali dell’artista.

Un’esperienza particolare in cui la voce risuona nell’intimità dell’ascolto di ognuno, per restituire alla parola la sua dimensione originale, poetica, quella che immaginava che le parole potessero davvero generare mondi.

Lettura scenica

Voce recitante Claudia Fabris

Produzione Claudia Fabris (durata 70 minuti)

martedì 26 luglio, ore 21.15

--------------------------------

MUSICA IN CORTE

pop, jazz e tango sotto le stelle

in collaborazione con Società del Quartetto Vicenza

."A proposito di... Fabrizio De André"

La musica e le parole di uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano, e non solo: Fabrizio De André. Andrea e Louise, entrambi musicisti di matrice “classica”, propongono una serata intima e piena di emozioni ripercorrendo con il violino, la chitarra, la tastiera e la voce – quella di Andrea è straordinariamente somigliante all'originale – i tanti successi del poeta genovese.

Duo De André

Andrea Filippi voce, tastiere, chitarra

Louise Antonello violino e voce

mercoledì 6 luglio, ore 21.15

---------------------------------------

. Americhe!

Gli evergreen firmati dai giganti del jazz, dello swing e della bossa nova arrangiati e rivisitati da un quintetto formato da docenti della scuola di musica Thelonious. Da Ellington a Gershwin, da Jobim a Cole Porter: un viaggio musicale nelle Americhe con una digressione made in Italy: il brano Estate di Bruno Martino è diventato uno dei più noti standard del jazz internazionale.

Valentina Fin, voce

Michele Calgaro, chitarra

Danilo Memoli, piano

Francesco Bordignon, contrabbasso

Gianni Bertoncini, batteria

mercoledì 20 luglio, ore 21.15

------------------------

. I tanti suoni del tango

Bandoneon e chitarra: una formazione essenziale e originale ripercorre lo sviluppo di un genere musicale popolare in tutto il mondo che conquistò dignità artistica grazie ad Astor Piazzolla, figlio di emigrati italiani. Attraverso un florilegio di brani, Mirko Satto e Marco Emmanuele ci portano a scoprire le tante gradazioni espressive del tango alle quali hanno contribuito molti altri autori.

Mirko Satto, bandoneon

Marco Emmanuele, chitarra

mercoledì 3 agosto, ore 21.15

-----------------------------------------

STORIE A PALAZZO: Miti tra le pagine

Family lab con viaggi entusiasmanti tra le pagine di intramontabili racconti mitologici.

Le Muse: storie ed avventure delle melodiose compagne di Apollo

domenica 5 giugno, ore 10.30

Apollo, Dio del Sole e delle Arti, si racconta tra i dettagli di sculture, affreschi e stucchi barocchi

domenica 3 luglio, ore 10.30

Venere. Storie di bellezza e fascino della dea più capricciosa dell’Olimpo

domenica 7 agosto, ore 10.30

Giunone: scopriamo i segreti della moglie di Zeus, protettrice degli animali e creatrice della Via Lattea.

lunedì 15 agosto, ore 10.30

Ercole: un viaggio straordinario tra le sue gesta mitiche, da semidio ad eroe immortale

domenica 4 settembre, ore 10.30

Rivolti a bambini e alle loro famiglie, i family lab raccontano avventure, viaggi e amori dei miti più appassionanti che popolano il Palazzo, curiosando tra gli affreschi e le sculture che decorano gli spazi museali.

(massimo 25 partecipanti, età consigliata 5 -12 anni, durata: 45 minuti; iniziativa attivabile con minimo 5 partecipanti).

Informazioni e prenotazioni

Eventi in programma dal 28 giugno al 4 settembre

INSIEME SOTTO IL CIELO

Racconti, immagini e musica nella corte di Palazzo Leoni Montanari

Modalità di partecipazione

prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619

o all’indirizzo mail vicenza@gallerieditalia.com

Teatro in corte ingresso a pagamento: biglietto unico € 7,00

Musica in corte ingresso a pagamento: biglietto unico € 7,00

Storie a Palazzo ingresso gratuito



Numero verde 800.167619

Gallerie d'Italia - Vicenza

QUANDO

28/06/2022 - 04/09/2022