Ingrumà festival a Santorso: buon cibo, grandi artisti live

Torna anche quest’anno INGRUMÁ, il festival estivo che porta tanto divertimento e tanta buona musica nella spettacolare location di Villa Rossi a Santorso (VI)! Serate da vivere in compagnia con buon cibo, grandi artisti live e DJ, il tutto a sostegno di una buona causa, come da sempre vuole lo spirito di questo evento.

15 LUG ALLE ORE 19:00 - 16 LUG ALLE ORE 23:45 | INGRUMÀ 2022

Venerdì 15 luglio

GIORGIO GOZZO & The Meters (Rumatera, Hilimoni)

Giorgio Gozzo, membro fondatore dei Rumatera, nel 2021 si cimenta per la prima volta in un percorso da solista, sempre fedele alla lingua madre: il Veneto. Per il tour estivo 2022 si esibisce in formazione full band, accompagnato dai The Meters.

DEMENZIONI

Band (s)formatasi agli albori degli anni 2000 tra un gruppo di amici Orsiani con la passione per la musica ed i cantieri in costruzione. Dopo 3 anni in astinenza da palco, con il loro 5°album “Bati5” ed un tour estivo che promette “benòn”, i Demenzioni tornano a festeggiare 20 anni di carriera sul palco d’Ingrumà!

IMBARAZZO dj set - playlist creator

Solo per venerdì, cibo preparato e distribuito direttamente in loco da Berti Food Truck

Sabato 16 luglio

DIPLOMATICO ED IL COLLETTIVO NINCO E NANCO

Diplomatico e il collettivo Ninco Nanco è il nome lungo e contorto di un gruppo di musicisti che musica i pensieri e le parole del Diplomatico, cantautore operaio esule salentino.

Nati nel 2018 a Venezia in seguito all’incontro fortuito in uno di quei posti in cui si incontrano i fuorisede, dai più detto casa, iniziano la loro personale lotta contro il mainstream del tempo: l’indie italiano. Parte da lì il loro pluriennale ed alcolico tour di successo.

GLI STELLARI

Collettivo "senza corrente" ma ad alta carica energetica.

Gli stellari sono un gruppo formato da soli fiati, batteria e percussioni. Sono radicati nella tradizione afroamericana jazz - funky, ma influenzati da un'infinità di altri generi.

CEDIPEGGIO dj set - trash night

Solo per sabato, cibo preparato e distribuito direttamente in loco da

Brock Tartineria

INGRESSO LIBERO

CUCINA e BAR aperti dalle 19:00

INIZIO CONCERTI ore 21:00

PARCHEGGIO consigliato: Piazza Baden Powell, Piazza della Libertà. PARCHEGGIO INTERNO riservato a persone con disabilità.

LO STAFF è composto interamente da volontari. Con il ricavato dell'evento Ingrumà sostiene ogni anno un diverso progetto di beneficenza. In collaborazione con la rete degli Spazi Socio-Culturali Altovicentino

Ingrumà

Via Alessandro Rossi - Villa Rossi, Santorso

Sono passati 16 anni da quando alcuni ragazzi di Santorso, un po’ per gioco e un po’ seriamente, decidono di organizzare un evento estivo per il loro paese. L’idea era quella di creare un punto di aggregazione per i giovani e meno giovani, un momento di divertimento sano, un evento che fosse ripetibile. La provenienza dal gruppo scout locale di alcuni dei fondatori ha dato quel pizzico di senso civico e politico che serviva per fare di Ingrumà anche un modo per sensibilizzare le persone a tematiche sociali e di solidarietà.

E così nel 2002 Andrea, Paolo, Mirco, Fede e altri ragazzi orsiani, si rimboccano le mani e costruiscono un chioschetto in legno sulla collinetta di Santorso, che da qualche anno si chiama “Collina dei ragazzi”, ma nota nel paese soprattutto come collina del Grumo.