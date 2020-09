Enosteria Bissara: incontro con l’autore Andrea Ciresola

Riprendono gli incontri con l’autore a cura di Prosa&Prosit all’Enosteria Bissara!

È la volta di un artista eclettico, Andrea Ciresola, veronese, restauratore di Beni Culturali, “lavoro che tradisce con le passioni di sempre: la scrittura e la pittura”.



Presenterà il suo libro RACCONTI PER L’ORA D’ARIA, edito da Giuseppe Laterza.



“Ogni parola di questi racconti, come il titolo della raccolta, evoca la voglia di libertà e suggerisce quel sentimento a volte nascosto fra le pieghe della nostra esistenza.

Una storia può portarci lontano. Ce la possiamo regalare senza spostarci di un metro dalle nostre prigioni, avendo nuovi occhi per guardare e nuovi notti per sognare”.



🟢 Come sempre, 22 posti disponibili, garantiti solo su prenotazione, ai numeri 0444 1445706 o 3468064342



📍Diretta YouTube al canale https://www.youtube.com/channel/UCantmN9ZpmvI4551dcaJJrw



Vi aspettiamo! 📚🥂