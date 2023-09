Inclusione lavorativa: un imperativo per un futuro sostenibile e equo con il ministro Locatelli

In un'epoca in cui l'inclusione e la diversità sono diventate parole chiave per un mondo del lavoro equo e sostenibile mercoledì 27 alle 15.30 un convegno che, con la partecipazione speciale di Alessandra Locatelli Ministro per le disabilità, promette di essere un momento di riflessione e di impegno profondo.



L'Unione Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Vicenza e di Verona, con l'Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Vicenza, presentano il convegno "L'Inclusione Lavorativa nella Professione", un evento dedicato alla valorizzazione del capitale umano, all'accessibilità e all'inclusione nel mondo del lavoro.



Il convegno a partecipazione gratuita e aperto alla cittadinanza si terrà mercoledì 27 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18:30 nella Sala convegni dell’ODCEC di Vicenza in Contrà del Monte, n.13.



Interverranno: Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità su "L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia" (intervento in diretta online); Fabrizio Monarca su "Diversità e inclusione: come valorizzare il capitale umano nel mondo del lavoro; Elena Stella su "Assistenza e servizi a sostegno della salute dei professionisti"; Fabio Lotti su "Accessibilità digitale e barriere architettoniche al disability management; Alex Bovo su "Norme e requisiti per il collocamento delle persone con disabilità negli studi professionali” e Luca Rigoldi su "Come superare gli ostacoli e trovare la motivazione nella vita, nello sport e nel lavoro."



All’avvio del convegno i saluti di Margherita Monti presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Vicenza; Giuseppe Rodighiero presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Vicenza; Andrea Pitondo presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Verona; Eleudomia Terragni presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Verona; Silvia Fiorin presidente Comitato Pari Opportunità ODCEC di Vicenza ed Elena Donazzan Assessore Regione Veneto con deleghe a istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità.





Per i professionisti iscrizioni tramite il portale FPC2.0 per la Formazione Professionale Continua.