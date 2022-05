Illustri festival 2022

Sarà Christoph Niemann il super ospite della quinta edizione di Illustri Festival, evento diffuso che dal 17 giugno al 17 luglio 2022 porterà a Vicenza la grande illustrazione italiana e internazionale e le sue giovani promesse. Le esposizioni principali saranno quattro: Illustri, Saranno Illustri e Maestri Illustri nelle sale della Basilica Palladiana e la mostra personale dell’Illustrissimo Niemann alle Gallerie d’Italia - Vicenza. A completare il programma del Festival ci saranno inoltre weekend tematici dedicati all’illustrazione digitale e ai libri illustrati, laboratori pensati per un pubblico di tutte le età, incontri con gli artisti e mostre mercato, in un palinsesto ricco e colorato che coinvolgerà tutta la città, già Patrimonio Unesco.

Illustri Festival è organizzato da Associazione Illustri con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza in collaborazione con Gallerie d’Italia - Vicenza, sede museale di Intesa Sanpaolo.



L’appuntamento è poi in Basilica Palladiana con gli 11 Illustri: i grandi nomi dell’illustrazione italiana che si sono distinti per i loro lavori sia in Italia che all’estero. In mostra quest’anno saranno Ale Giorgini, Andrea Serio, Francesco Chiacchio, Carlo Stanga, Elisa Talentino, Elisa Macellari, Elena Xausa, Anna Pirolli, Diana Ejaita, Victoria Semykina, Isabella Mazzanti.



Le sale della Basilica ospiteranno inoltre Maestri Illustri, dedicata ai grandi nomi che hanno fatto la storia dell’illustrazione italiana, e Saranno Illustri. 11 promesse dell’illustrazione con Massimiliano di Lauro, Manfredi Criminale, Gio Quasirosso, Giulia Conoscenti, Beatrice Cerocchi, Cinzia Zenocchini, Angelica Gerosa, Veronica Ruffato. E poi Giovanni Simoncelli, Jacopo Riva e Alessandra Lazzarin provenienti dall’”Osservatorio Illustri”, canale di Associazione Illustri dedicato all’invio dei portfoli, poi valutati dalla commissione artistica del Festival.